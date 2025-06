São Carlos vai efetivar 52 novos professores para a rede municipal de ensino

Os novos docentes chegam para substituir profissionais que atuavam em caráter temporário, uma prática que se intensificou durante o período da pandemia de COVID-19. Com a retomada da normalidade administrativa, a Secretaria Municipal de Educação busca agora consolidar um quadro mais estável e permanente de educadores.

Segundo o secretário de Educação, Lucas Leão, a medida atende a uma demanda histórica da rede. “A contratação desses professores efetivos não apenas supre uma necessidade urgente das nossas escolas, mas também representa um compromisso com a valorização do servidor público, como determina o prefeito Netto Donato. Estamos investindo em estabilidade, qualidade e continuidade no ensino, por meio de concursos públicos que garantem mérito e transparência no processo de seleção”.

No final do ano passado, a Secretaria de Educação realizou um processo seletivo para a contratação temporária de professores, buscando suprir a carência imediata na rede. No entanto, a atual contratação por meio de concurso público tem como objetivo corrigir essa distorção, promovendo a ocupação de cargos por profissionais efetivos, com estabilidade e vínculo permanente com o município.

A Prefeitura de São Carlos anunciou a contratação de 52 professores efetivos que irão atuar nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBS), do 1º ao 5º ano. A nomeação será publicada no Diário Oficial do Município neste sábado (28/06) e representa um importante passo para a valorização do serviço público e o fortalecimento da Rede Municipal de Educação.