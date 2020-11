São Carlos terá quatro escolas em tempo integral em 2021

Escola José Juliano Neto, na vila Nery - Crédito: Redes Sociais

O Governador João Doria e o Secretário da Educação Rossieli Soares anunciaram nesta quinta-feira (5) que mais 400 escolas da rede estadual passarão a fazer parte do Programa de Ensino Integral (PEI). O total de unidades que funcionam nesta modalidade vai aumentar de 364, em 2018, para 1.064 a partir de 2021, representando um crescimento de quase 300%.

Em São Carlos as escolas que passarão a funcionar em tempo integral são a Professor José Juliano Neto, na Vila Nery, Professor Aduar Kemell Dibo, localizada no Jardim dos Coqueiros, Cidade Aracy IV e professor Marivaldo Carlos Degan, no Cidade Aracy.

Sobre o PEI

Pelo novo programa, os estudantes passam a ter uma matriz curricular diferenciada que inclui projeto de vida, orientação de estudos e práticas experimentais. Há ainda clubes juvenis de acordo com temas de interesse como dança, xadrez e debates.

Os alunos contam com o apoio do professor tutor para fortalecer sua excelência acadêmica e na orientação do projeto de vida. Também frequentarão disciplinas eletivas escolhidas de acordo com seus objetivos. A carga horária é de até nove horas e meia – na rede regular, a jornada é de cinco horas e quinze minutos.

