(16) 99963-6036
quinta, 27 de novembro de 2025
Trabalho

São Carlos tem saldo positivo de 3.080 empregos em 2025

Cinco principais setores da economia fecharam o período entre janeiro e outubro com resultados positivos; indústria lidera com 1.426 novas vagas

27 Nov 2025 - 19h25Por JM
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Linha de montagem da Tecumseh: O setor que mais gerou empregos nestes 11 meses de 2024 foi a indústria, com saldo positivo de 1.865 vagas - Crédito: DivulgaçãoLinha de montagem da Tecumseh: O setor que mais gerou empregos nestes 11 meses de 2024 foi a indústria, com saldo positivo de 1.865 vagas - Crédito: Divulgação

São Carlos encerrou os dez primeiros meses de 2025 com saldo positivo de 3.080 postos de trabalho formais, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira (27) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O resultado é a diferença entre 41.223 admissões e 38.143 desligamentos registrados entre janeiro e outubro.

O CAGED monitora mensalmente a variação do emprego com carteira assinada, incluindo trabalhadores que possuem direitos como férias remuneradas, 13º salário, FGTS e aviso prévio.

Indústria puxa o crescimento

O setor industrial foi o principal responsável pelo bom desempenho do mercado de trabalho local ao longo de 2025. O segmento abriu 1.426 vagas, após admitir 9.344 trabalhadores e desligar 7.918.

Na sequência aparecem:

  • Serviços: saldo de 880 vagas (17.739 admissões e 16.859 demissões);

  • Comércio: saldo de 353 vagas (9.583 contratações e 9.230 desligamentos);

  • Construção civil: saldo de 339 vagas (3.280 admissões e 2.941 demissões);

  • Agropecuária: saldo de 82 vagas (1.271 contratações e 1.195 desligamentos).

Araraquara e Rio Claro também fecharam com saldos positivos

Araraquara

Entre janeiro e outubro, Araraquara abriu 2.083 postos de trabalho.
Destaques:

  • Construção civil: 998 vagas

  • Serviços: 704 vagas

  • Comércio: 281 vagas

  • Agropecuária: 134 vagas

Rio Claro

No mesmo período, Rio Claro registrou 1.901 novas vagas.
Setores:

  • Construção civil: 822 vagas

  • Serviços: 699 vagas

  • Indústria: 231 vagas

  • Agropecuária: 26 vagas

Outubro tem desempenho tímido na região

O mês de outubro apresentou crescimento modesto na geração de empregos em São Carlos. Foram 4.270 admissões contra 4.111 demissões, resultando em 159 vagas de saldo.

Desempenho por setor:

  • Indústria: +125 vagas

  • Comércio: +125 vagas

  • Serviços: –43 vagas

  • Construção civil: –54 vagas

  • Agropecuária: –10 vagas

Araraquara e Rio Claro – outubro

  • Araraquara: 3.615 contratações e 3.582 demissões — saldo de 33 vagas

  • Rio Claro: 3.065 admissões e 3.104 desligamentos — saldo negativo de 39 vagas

Leia Também

Mostra do Cemac apresenta trabalhos de 24 oficinas artísticas e segue até sexta-feira
Cidade19h24 - 27 Nov 2025

Mostra do Cemac apresenta trabalhos de 24 oficinas artísticas e segue até sexta-feira

Prefeitura propõe isenção fiscal ao Flor de Maio e assina Carta Antirracista
Cidade18h47 - 27 Nov 2025

Prefeitura propõe isenção fiscal ao Flor de Maio e assina Carta Antirracista

Estacionamento na XV de Novembro será proibido no trecho entre a Rui Barbosa e Major Manoel Antônio de Mattos
Cidade18h16 - 27 Nov 2025

Estacionamento na XV de Novembro será proibido no trecho entre a Rui Barbosa e Major Manoel Antônio de Mattos

ImpactUFSCar estreia com destaque e fica entre as 15 melhores equipes no Desafio Quant AI Itaú Asset 2025
Cidade17h47 - 27 Nov 2025

ImpactUFSCar estreia com destaque e fica entre as 15 melhores equipes no Desafio Quant AI Itaú Asset 2025

ACISC divulga horário especial do comércio para o fim de novembro e todo o mês de dezembro
Cidade16h56 - 27 Nov 2025

ACISC divulga horário especial do comércio para o fim de novembro e todo o mês de dezembro

Últimas Notícias