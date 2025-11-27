São Carlos tem saldo positivo de 3.080 empregos em 2025

Linha de montagem da Tecumseh: O setor que mais gerou empregos nestes 11 meses de 2024 foi a indústria, com saldo positivo de 1.865 vagas - Crédito: Divulgação

São Carlos encerrou os dez primeiros meses de 2025 com saldo positivo de 3.080 postos de trabalho formais, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira (27) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

O resultado é a diferença entre 41.223 admissões e 38.143 desligamentos registrados entre janeiro e outubro.

O CAGED monitora mensalmente a variação do emprego com carteira assinada, incluindo trabalhadores que possuem direitos como férias remuneradas, 13º salário, FGTS e aviso prévio.

Indústria puxa o crescimento

O setor industrial foi o principal responsável pelo bom desempenho do mercado de trabalho local ao longo de 2025. O segmento abriu 1.426 vagas, após admitir 9.344 trabalhadores e desligar 7.918.

Na sequência aparecem:

Serviços : saldo de 880 vagas (17.739 admissões e 16.859 demissões);

Comércio : saldo de 353 vagas (9.583 contratações e 9.230 desligamentos);

Construção civil : saldo de 339 vagas (3.280 admissões e 2.941 demissões);

Agropecuária: saldo de 82 vagas (1.271 contratações e 1.195 desligamentos).

Araraquara e Rio Claro também fecharam com saldos positivos

Araraquara

Entre janeiro e outubro, Araraquara abriu 2.083 postos de trabalho.

Destaques:

Construção civil: 998 vagas

Serviços: 704 vagas

Comércio: 281 vagas

Agropecuária: 134 vagas

Rio Claro

No mesmo período, Rio Claro registrou 1.901 novas vagas.

Setores:

Construção civil: 822 vagas

Serviços: 699 vagas

Indústria: 231 vagas

Agropecuária: 26 vagas

Outubro tem desempenho tímido na região

O mês de outubro apresentou crescimento modesto na geração de empregos em São Carlos. Foram 4.270 admissões contra 4.111 demissões, resultando em 159 vagas de saldo.

Desempenho por setor:

Indústria : +125 vagas

Comércio : +125 vagas

Serviços : –43 vagas

Construção civil : –54 vagas

Agropecuária: –10 vagas

Araraquara e Rio Claro – outubro

Araraquara : 3.615 contratações e 3.582 demissões — saldo de 33 vagas

Rio Claro: 3.065 admissões e 3.104 desligamentos — saldo negativo de 39 vagas

