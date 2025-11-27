São Carlos tem saldo positivo de 3.080 empregos em 2025

São Carlos encerrou os dez primeiros meses de 2025 com saldo positivo de 3.080 postos de trabalho formais, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira (27) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O resultado é a diferença entre 41.223 admissões e 38.143 desligamentos registrados entre janeiro e outubro.
O CAGED monitora mensalmente a variação do emprego com carteira assinada, incluindo trabalhadores que possuem direitos como férias remuneradas, 13º salário, FGTS e aviso prévio.
Indústria puxa o crescimento
O setor industrial foi o principal responsável pelo bom desempenho do mercado de trabalho local ao longo de 2025. O segmento abriu 1.426 vagas, após admitir 9.344 trabalhadores e desligar 7.918.
Na sequência aparecem:
-
Serviços: saldo de 880 vagas (17.739 admissões e 16.859 demissões);
-
Comércio: saldo de 353 vagas (9.583 contratações e 9.230 desligamentos);
-
Construção civil: saldo de 339 vagas (3.280 admissões e 2.941 demissões);
-
Agropecuária: saldo de 82 vagas (1.271 contratações e 1.195 desligamentos).
Araraquara e Rio Claro também fecharam com saldos positivos
Araraquara
Entre janeiro e outubro, Araraquara abriu 2.083 postos de trabalho.
Destaques:
-
Construção civil: 998 vagas
-
Serviços: 704 vagas
-
Comércio: 281 vagas
-
Agropecuária: 134 vagas
Rio Claro
No mesmo período, Rio Claro registrou 1.901 novas vagas.
Setores:
-
Construção civil: 822 vagas
-
Serviços: 699 vagas
-
Indústria: 231 vagas
-
Agropecuária: 26 vagas
Outubro tem desempenho tímido na região
O mês de outubro apresentou crescimento modesto na geração de empregos em São Carlos. Foram 4.270 admissões contra 4.111 demissões, resultando em 159 vagas de saldo.
Desempenho por setor:
-
Indústria: +125 vagas
-
Comércio: +125 vagas
-
Serviços: –43 vagas
-
Construção civil: –54 vagas
-
Agropecuária: –10 vagas
Araraquara e Rio Claro – outubro
-
Araraquara: 3.615 contratações e 3.582 demissões — saldo de 33 vagas
-
Rio Claro: 3.065 admissões e 3.104 desligamentos — saldo negativo de 39 vagas