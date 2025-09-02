(16) 99963-6036
terça, 02 de setembro de 2025
Estimativa

São Carlos segue como cidade mais populosa da região central do estado, aponta IBGE

02 Set 2025 - 14h29Por Da redação
Imagem aérea São Carlos - Crédito: divulgaçãoImagem aérea São Carlos - Crédito: divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na última semana a nova estimativa da população residente no Brasil, estados e municípios.

Segundo os dados, São Carlos mantém a liderança como a cidade mais populosa da região central do estado de São Paulo, com 266.427 habitantes. O número representa um crescimento de 1.133 moradores em relação a 2024.

Na sequência, aparecem Araraquara, com 253.474 habitantes, e Rio Claro, com 210.323 moradores.

Em nível nacional, a população do Brasil foi estimada em 213,4 milhões de habitantes em 2025, o que corresponde a um aumento de 0,39% em comparação ao ano passado. A data de referência para os números é 1º de julho de 2025.

Entre os municípios menos populosos do país, o destaque continua para Serra da Saudade (MG), que tem apenas 856 habitantes, seguida por Anhanguera (GO), com 913 pessoas; Borá (SP), com 932 moradores; Araguainha (MT), com 997 habitantes; e Nova Castilho (SP), com população estimada em 1.072 pessoas.

