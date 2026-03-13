SÃ£o Carlos recebe van do Governo do Estado para ampliar transporte de pacientes

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta quinta-feira (12) uma van enviada pelo Governo do Estado de São Paulo para reforçar o transporte de pacientes atendidos pela rede pública de saúde do município.

O anúncio do repasse do veículo foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante cerimônia realizada na cidade de Itu. Ao todo, foram entregues 200 veículos para municípios paulistas, sendo 120 vans e 80 ambulâncias destinadas ao transporte de pacientes para consultas, exames e tratamentos. O investimento estadual nesta etapa soma R$ 53 milhões.

Representando o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, participaram da cerimônia a secretária adjunta de Saúde, Jaqueline Costa Silva Freitas, e a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide.

A nova van passa a integrar a frota do Sistema Integrado de Transporte Sanitário (SITS), serviço responsável por transportar pacientes acamados ou debilitados que necessitam de deslocamento para atendimentos médicos.

O transporte atende moradores que precisam se deslocar para consultas, exames especializados e tratamentos como hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, curativos complexos, revisões cirúrgicas e sessões em câmara hiperbárica, tanto em São Carlos quanto em cidades da região.

Segundo o secretário de Saúde, Leandro Pilha, o novo veículo amplia a capacidade do serviço.“Esse novo veículo chega para fortalecer o transporte sanitário do município e garantir mais conforto e segurança aos pacientes que precisam se deslocar para consultas, exames e tratamentos, muitas vezes fora da cidade. A parceria com o Governo do Estado é fundamental para ampliarmos a capacidade de atendimento e oferecermos um serviço cada vez mais humanizado à população de São Carlos”, afirmou.

O prefeito Netto Donato também destacou a parceria com o Estado.

“Esse é o segundo veículo que o governador Tarcísio de Freitas envia para o SITS. Em agosto do ano passado recebemos uma ambulância e agora essa van. É mais um investimento importante para fortalecer a nossa rede pública de saúde. Sabemos da importância do transporte sanitário para os pacientes que precisam de cuidados constantes”, disse o prefeito.

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