São Carlos recebe executivos da China para visita técnica e institucional

Crédito: divulgação

Executivos da ChinaFert, grupo internacional com atuação no fornecimento de fertilizantes especiais, estiveram em São Carlos neste sábado (31/01) para cumprir uma agenda técnica e institucional voltada ao fortalecimento do relacionamento da empresa com o mercado brasileiro, especialmente com o interior paulista.

A comitiva foi recebida no Paço Municipal pelo vice-prefeito Roselei Françoso e pelos assessores de Gabinete do prefeito Netto Donato, João Muller e Rafael Arouca. O encontro reuniu representantes da empresa, autoridades municipais, lideranças institucionais e dirigentes de entidades de pesquisa e do setor produtivo.

A ChinaFert possui duas bases próprias de produção nas cidades de Chenzhou e Changde, na província de Hunan, na China, onde é líder na produção e comercialização de fertilizantes, contando com uma estrutura industrial robusta e altamente integrada. Em 2025, o grupo comercializou mais de 530 mil toneladas de fertilizantes especiais em diversos mercados internacionais, incluindo o Brasil, que ocupa posição estratégica na atuação global da companhia.

A empresa também se destaca na exportação de ureias especiais utilizadas na fabricação do Arla 32. Somente no último ano, mais de 1.070 contêineres de matéria-prima foram enviados ao Brasil para industrialização local, reforçando a integração da ChinaFert com a cadeia produtiva nacional.

De acordo com a empresa, a visita teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a estrutura produtiva, a logística e as dinâmicas do mercado brasileiro. A articulação da agenda no país e a interlocução com agentes locais foram conduzidas por Bruno Henrique Morillas, representante da ChinaFert no Brasil.

“A nossa visita integra o movimento contínuo da ChinaFert de aproximação com o mercado brasileiro, com foco no intercâmbio técnico, na eficiência operacional e na construção de relações sustentáveis de longo prazo”, afirmou Kun Yang, diretor comercial da empresa.

Questionado sobre a escolha de São Carlos para a visita técnica, Kun Yang destacou o perfil inovador do município. “A cidade está no Vale do Silício brasileiro. Aqui existe uma forte cooperação entre universidades, inclusive com instituições chinesas, além da localização estratégica na região central do Estado de São Paulo, o que facilita a distribuição dos produtos”, explicou.

O vice-prefeito Roselei Françoso ressaltou a importância da visita para o município. “São Carlos tem uma vocação muito clara para a inovação, para a ciência e para o desenvolvimento sustentável. Receber uma empresa do porte da ChinaFert reforça esse posicionamento no cenário nacional e internacional, ampliando o diálogo tecnológico e abrindo portas para futuras parcerias que podem gerar desenvolvimento econômico, empregos qualificados e intercâmbio de conhecimento”, destacou.

Durante o encontro, foi exibido um vídeo institucional apresentando as potencialidades de São Carlos. Na ocasião, o prefeito Netto Donato deixou uma mensagem em vídeo à comitiva. “A administração municipal está sempre aberta a iniciativas que promovam crescimento com responsabilidade e integração com o setor produtivo e científico”, afirmou.

Também participaram da reunião Daniel Li e Yutao Hu, diretores da ChinaFert; Renata Morillas, representante da empresa no Brasil; Luiz Junior, do CIESP São Carlos; José Manoel Marconcini, chefe-geral da Embrapa Instrumentação; Marco Aurélio Bergamaschi, chefe administrativo da Embrapa Pecuária Sudeste; professor Fernando Catalano, diretor da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP); Olinto Fabbri Petrilli, presidente do Sindicato Rural; Roberto Rado, secretário adjunto de Trabalho, Emprego e Renda; além de diretores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

