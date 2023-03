São Carlos realiza evento alusivo ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo neste sábado

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida realiza uma programação especial neste sábado (01/04) em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que oficialmente é comemorado no dia 2 de abril e tem como objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno.

Logo pela manhã, a partir das 8h, uma caminhada saindo da Praça Coronel Salles e com destino à Praça Maria Aparecida Resitano (Praça do Mercado Municipal) marcará o início das atividades relacionadas à data em São Carlos. Durante o trajeto, e na companhia de crianças e colaboradores da Apae, Acorde, Espaço Azul e Nave Sal da Terra, serão distribuídos panfletos para propagar informações a respeito da pessoa autista e do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e para combater o capacitismo, o preconceito e a exclusão social.

Na chegada, e perdurando por toda a manhã, haverá exposições e atrações artísticas e musicais, tal qual serviços gratuitos oferecidos por apoiadores que se engajaram na causa e apoiam o evento. Assim, serão disponibilizados cortes de cabelo pelo Instituto Mix, aferição de pressão arterial por alunos da UNICEP e sessões de massagem rápida por profissionais cedidos pelo Instituto de Combate ao Câncer, com as cadeiras especiais para as sessões de massagem oferecidas pelo SENAC. Além disso, também estarão no local carrinhos de algodão doce e pipoca e as pessoas presentes poderão passear de trenzinho pelo Centro da cidade.

Neste ano, o cubo mágico é a imagem central do material de divulgação do evento, representando o símbolo do autismo – o quebra-cabeça – e o da neurodiversidade – o infinito com o espectro de cores do arco-íris. O cubo mágico também é um quebra-cabeça e apresenta seis cores em suas faces, com múltiplas possibilidades.

“O que temos percebido é que a sociedade precisa ter consciência do processo de mudança que está em curso e o que é necessário ocorrer para que as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida tenham seus direitos garantidos. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo convoca a sociedade para essa reflexão, para nos atentarmos nos espaços públicos e também na divulgação das informações para que alcance mais pessoas para vencermos o preconceito”, afirma a secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia.

Leia Também