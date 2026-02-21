São Carlos lança aplicativo BioRota para monitoramento da fauna

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Clima e Meio Ambiente de São Carlos, lançou o BioRota, um aplicativo que permite à população registrar a presença de animais silvestres tanto na área urbana quanto na zona rural do município. A ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de fortalecer o acompanhamento da biodiversidade local e ampliar as ações de conservação por meio da ciência cidadã.

O aplicativo possibilita o registro de animais vivos e saudáveis, animais feridos — como atropelados, presos em cercas ou debilitados — e também animais mortos, com atenção especial aos casos de atropelamento em rodovias. Cada informação enviada passa a integrar um banco de dados que auxilia no planejamento ambiental do município, permitindo identificar áreas de risco, subsidiar programas de educação ambiental e orientar políticas públicas voltadas à proteção da fauna.

O processo é simples e acessível. O usuário deve preencher a data e o local da observação, marcar o ponto diretamente no mapa, informar o nome popular ou científico do animal, indicar sua condição e, se possível, anexar uma foto para auxiliar na confirmação da identificação. Após o envio, o registro passa a compor o sistema de monitoramento da cidade.

Segundo o secretário de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim, o BioRota representa um avanço na integração entre tecnologia e gestão ambiental. “Com o aplicativo, qualquer cidadão pode contribuir para o monitoramento da fauna. Esses registros ajudam a mapear espécies, identificar pontos críticos e apoiar ações de conservação. É uma forma de unir tecnologia e participação popular em prol da biodiversidade de São Carlos”, afirmou.

O acesso ao BioRota pode ser feito pelo link: https://biorotasc-fauna.github.io/biorota-fauna/.

A Secretaria reforça que quanto maior o número de registros realizados pela população, mais eficientes serão as estratégias de proteção da fauna e de promoção da convivência harmoniosa entre pessoas e animais silvestres no município.

