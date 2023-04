São Carlos inicia vacinação contra a gripe e amplia vacinação bivalente contra a Covid-19

Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a vacinação dos grupos prioritários contra a influenza (gripe), bem como realiza a ampliação da vacinação bivalente contra a Covid-19, na próxima terça-feira (11/04), inaugurando uma nova fase de imunização no município.

No caso da vacinação contra a influenza, a campanha terá apenas uma etapa para a participação de todos os públicos definidos como grupos prioritários. Neste sentido, encaixam-se nesta categoria as crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas, idosos (60 anos ou mais), trabalhadores da saúde, professores, profissionais das Forças Armadas, indígenas, adolescentes em medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas com deficiência e pessoas portadoras de comorbidades.

A vacina influenza a ser utilizada no Brasil é trivalente e contém a combinação de três tipos de cepas de vírus. O objetivo é vacinar o maior número de pessoas pertencentes a grupos específicos, determinados pelo Ministério da Saúde e inclusas no Plano Nacional de Imunizações. Em 2022, São Carlos alcançou 67,3% de cobertura vacinal referente ao grupo prioritário.

COVID

com relação à vacina bivalente contra a Covid-19, passam a estar habilitados a receber o imunizante os profissionais de saúde, as pessoas com comorbidades (com 12 anos de idade ou mais), pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Antes disso, os idosos, as pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais e a população indígena, ribeirinha e quilombola também já estavam aptos a se imunizar – mas, devido à baixa procura por estes públicos até o momento, foi possível abrir a vacinação para os novos grupos. É importante ressaltar que, no caso da vacina bivalente, as pessoas precisam ter recebido ao menos duas doses de vacina contra a Covid-19 anteriormente, com a última dose tendo sido aplicada há pelo menos quatro meses.

A vacina contra a influenza e a vacina bivalente contra a Covid-19 serão aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e Unidades de Saúde da Família (USF's), das 8h às 16h, podendo o munícipe receber as duas doses simultaneamente.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde também planeja realizar um plantão de vacinação no sábado (15/04), com a relação de locais e horários a ser definida em breve.

