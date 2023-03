São Carlos inicia atividades da Semana Estadual de Mobilização Social para combate às arboviroses

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando, até o próximo sábado, 25, atividades relacionadas à Semana Estadual de Mobilização Social para Combate às Arboviroses, visando conscientizar e orientar a população sobre os acontecimentos relativos à data.

A ação, que é coordenada pelo Departamento de Vigilância em Saúde, começou com trabalhos de panfletagem na área comercial da Vila Prado, na região do terminal rodoviário e no bairro Eduardo Abdelnur. As equipes são compostas por agentes de combate às endemias e um líder de equipe, todos identificados com camisetas e crachás da Prefeitura.

Conforme a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, um trabalho conjunto entre município e Governo do Estado foi desenvolvido para que a campanha pudesse ocorrer com mais abrangência na cidade. “Estabelecemos uma grande força-tarefa para combater o mosquito Aedes aegypti e contamos com a ajuda da população, pois enfrentar o mosquito é uma tarefa contínua e coletiva, buscando prevenir doenças que podem aumentar no verão por conta das condições climáticas que favorecem a proliferação da dengue. Também nesta semana, serão percorridas áreas do município para a realização de ações de controle vetorial e atividades de eliminação de criadouros”, comenta Denise.

Em 2023 já foram registradas 377 notificações para Dengue em São Carlos, com 66 casos positivos, sendo 47 autóctones e 19 importados. Para Chikungunya foram registradas 14 notificações, com 09 casos descartados, 04 aguardando resultado de exame e 01 positivo (importado). Para Zika foram registradas 07 notificações, com 07 casos descartados. Para Febre Amarela ainda não foi registrada notificação até o momento.

