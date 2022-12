São Carlos foi a cidade que teve o maior volume de chuva de todo o Brasil, segundo o Climatempo

Washington Luís alagada - Crédito: Whatsapp SCA - 99963-6036

São Carlos foi a cidade com maior volume de chuva em todo o Brasil, segundo o site o Climatempo com dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).



Segundo a publicação, em São Carlos, o volume de chuva ultrapassou a marca dos 200mm. Araquara foi a segunda cidade onde mais choveu no Brasil, com 195mm.

Em São Carlos, a chuva trouxe muitos estragos e causou a morte de uma professora de 53 anos que foi arrastada pela enxurrada e ficou presa embaixo de um carro.

Já na vizinha Araraquara, um carro foi "engolido" por uma cratera. O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de quatro ocupantes.

Completam a lista as cidades de Rondonópolis - MT, Analândia, Ipeúna, Monte Mor e Rio Claro.

De acordo com o Cemaden, maiores volumes das últimas 24h no estado de SP (e do Brasil):

São Carlos: 227mm

Araraquara: 195mm

Rondonópolis-MT: 160mm

Analândia: 151mm

Ipeúna: 113mm

Monte Mor: 103mm

Rio Claro: 96mm— CLIMATEMPO (@climatempo) December 29, 2022

