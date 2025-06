São Carlos fica em 25º lugar no programa Município Verde e Azul

Córrego do Espraiado: programa ambiental impõe desafios a São Carlos em questões hídricas, de resíduos sólidos e de arborização, entre outros. - Crédito: divulgação

O município de São Carlos ficou apenas com a 25ª colocação entre os municípios paulistas com mais de 200 mil habitantes no Programa Município Verde e Azul (2021 e 2022/2023) do Governo do Estado de São Paulo com sinal amarelo, pontuação 64,04 e nota 5,2, o que indica a necessidade de ações para a ampliação de áreas verde e outras ações para proteção do meio ambiente.

Com população semelhante a de São Carlos, Araraquara ficou em primeiro lugar com pontuação 10 e nota 10, ao lado de Americana, Limeira e São José do Rio Preto.

As informações estão em um estudo apresentado pela Associação Paulista dos Municípios num relatório apresentado pelo NEC (Núcleo de Estudo das Cidades) sobre a qualidade de vida nos 42 municípios paulistas com mais de 200 mil habitantes.

O Programa Município Verde e Azul tem uma pontuação que mede a eficiência da gestão ambiental nos municípios visando ao desenvolvimento sustentável e abrange os seguintes tópicos: esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental, cidade sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura e ambiental e conselho ambiental. As notas atribuídas a a cada um destes parâmetros e também na média geral vão de 0 a 100.

Os valores utilizados foram obtidos no site da Secretaria Estadual do Meio Ambiental. O indicador global da área do meio ambiente foi determinado considerando a média aritmética dos valores referentes aos anos de 2021 e 2022/2023 (os valores fornecidos consideram os dois anos em conjunto) – os mais recentes possíveis.

A nota global de São Carlos, no estudo que avaliou temas como educação, segurança, meio ambiente, mobilidade urbana, economia e finanças públicas, foi de 8,06, a mesma de São José do Rio Preto. A cidade melhor colocada no ranking foi Indaiatuba, com 9,77. Em segundo lugar ficou com Jundiaí, que chegou à nota 9,54. Americana obteve 9,20 e Piracicaba conseguiu avaliação de 8,40.

Araraquara ficou com a nona posição, com 7,60, empatada com Franca e Limeira. Rio Claro obteve 7,03 de pontuação, aparecendo na 15º posição, empatada com Sorocaba.

Na classificação global do IDH Tradicional, que avalia somente saúde, educação e economia, São Carlos ficou em terceiro lugar com 9,47, ficando atrás somente de Indaiatuba (10) e Jundiaí (9,73). Nesta avaliação, Araraquara aparece em sétimo lugar, com 8,13 e Rio Claro em oitavo com a mesma pontuação.

Na classificação Global IDH Verde, que inclui saúde, educação, saúde e meio ambiente), São Carlos fica em quinto lugar com 8,40, em patada com Barueri, Limeira e São José dos Campos. Nesta avaliação, Araraquara ficou em quarto lugar, com 8,60. Rio Claro ficou em 15 º lugar com 7,20, juntamente com Santos.

O idealizador do evento, o professor do Departamento de Transporte e trânsito da USP São Carlos, Antônio Clóvis Pinto “Coca” Ferraz, afirma que o estudo foi realizado há dois anos e agora foi totalmente atualizado. “São estudos importantes que avaliam o desempenho dos maiores municípios do Estado de Paulo em temas como educação, segurança, meio ambiente, mobilidade urbana, economia e finanças públicas, inclusive para ajudar na gestão das cidades. Às vezes não basta o recurso. Muitas vezes o que resolve é um melhor gerenciamento das receitas”, destaca ele.

OUTRO LADO – O secretário do Clima e Meio Ambiente de São Carlos, Júnior Zanquim afirma que o Programa Município Verde Azul comtempla aproximadamente 645 municípios. Segundo ele, desde 2016 São Carlos sempre esteve entre às 159 cidades e crescendo a cada ano.

“Em 2021 obtivemos 73,08 pontos e classificamos na posição 105 dos 645. Em 2022/2023 houve uma alteração nos critérios de análises e ficamos na posição 42. A posição 25ª dentre os 42 municípios paulistas com mais de 200 mil habitantes, é uma posição intermediária que reflete os dados dos anos de 2022/2023. Portanto, com a mudança de critério alguns pontos foram perdidos pelo não atendimento às novas exigências”, destaca ele.

Zanquin explica que o governo atual vem adotando medidas para melhorar o setor e avançar no programa Município Azul e Verde. “Nesse aspecto a PMSC está em contratação via licitação do Plano Municipal de Arborização Urbana. Cremos que até 2026 já esteja pronto e sendo colocado em prática”, informa ele.

O secretário também fala que houve a publicação em 2025 do Decreto de criação do grupo de estudos destinado ao enfrentamento das mudanças climáticas em São Carlos, com a participação das Universidades Públicas (USP e UFSCar), EMBRAPA, PMSC e vários outros atores importantes para as questões ambientais. Ele garante que em breve, as reuniões serão realizadas e será iniciada a discussão e criação de ações ambientais.

“A SMCMA está elaborando um Termo de Referência para a contratação de empresa especializada em Inventário de Gases do Efeito Estufa para a melhoria da qualidade do ar e ambiental. Está em análise junto à PGM a minuta de Lei de criação do Programa Municipal de Educação Ambiental. Já contamos com a existência e atuação do Conselho Gestor de Educação Ambiental”, destaca Zanquim.

Ele divulga ainda que diversas ações de plantios e restauração ambiental vêm ocorrendo no município em áreas de grande interesse ambiental, como APPs, áreas verdes, praças, ruas, etc. e também ações de recuperação de áreas afetadas pelas queimadas de 2024. A Exemplo da área verde do Jardim Araucária.

O secretário revela que está sendo implantado no município o Plano Municipal de Gerenciamento do Saneamento Básico, assim como, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. “O município em 2024 reativou a Fábrica de Aproveitamento de Resíduos da Construção Civil por meio da PROHAB ( FAC-URE). o SAAE implantou a caldeira de secagem de lodo proveniente da ETE visando a redução de resíduos provenientes do tratamento de esgoto. São Carlos vem adotando ações nas diretrizes de empreendimentos e atividades visando a adoção de Soluções Baseadas na Natureza (SBN) para a implementação do conceito de Cidade Esponja”, conclui ele.

MEIO AMBIENTE – PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL

MUNICÍPIO NOTA MÉDIA

1 – Americana 10

1 – São José do Rio Preto 10

1 – Araraquara 10

1- Limeira 10

5- Santos 9,2

5 – Indaiatuba 9,2

5 – Guarujá 9,2

5 – Jundiaí 9,2

9 – Campinas 8,4

9 – Sorocaba 8,4

9 – Piracicaba1 8,4

9 – Praia Grande 8,4

13 – Presidente Prudente 7,6

13 - Franca 7,6

13 – Barueri 7,6

13 – Marília 7,6

17 – São José dos Campos 6,8

17 – Mogi das Cruzes 6,8

17 – Ribeirão Preto 6,8

17 – Suzano 6,8

21 – São Paulo 6,0

21 – Jacareí 6,0

21 – Hortolândia 6,0

21 – Bauru 6,0

25 – São Carlos 5,2

25 – Araçatuba 5,2

25 – Mauá 5,2

25 – São Bernardo do Campo 5,2

29 – Rio Claro 4,4

29 – Santo André 4,4

29 – Osasco 4,4

29 – Taubaté 4,4

33 – São Vicente 3,6

33 – Itaquaquecetuba 3,6

33 - Guarulhos 3,6

33 – Embu das Artes 3,6

37 – Carapicuíba 2,8

37 – Itapevi 2,8

37 – Diadema 2,8

37 – Taboão da Serra 2,8

37 – Cotia 2,8

37 – Sumaré 2,8



