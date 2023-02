São Carlos envia primeiro caminhão de donativos para São Sebastião nesta quinta-feira

Crédito: divulgação/PMSC

A Prefeitura de São Carlos iniciou nesta quarta-feira (22/02) uma campanha para arrecadar produtos de limpeza, de higiene pessoal, água potável, alimentos, ração para animais e agasalhos para ajudar a população de São Sebastião, cidade do litoral norte do Estado de São Paulo atingida por uma forte tempestade que causou 48 mortes até o momento. Outras 36 pessoas permanecem desaparecidas.

Somente neste primeiro dia de campanha muitos produtos foram doados, principalmente no posto montado na Fundação Educacional São Carlos (FESC).

Todos os produtos arrecadados nos outros 5 postos também foram levados para a Fundação para que nesta quinta-feira (23/02) já sejam encaminhados para São Sebastião.

"Não podemos esperar até o fim de semana para encaminhar tudo porque as pessoas precisam desses donativos, por isso amanhã já vamos enviar o primeiro caminhão com os produtos arrecadados neste primeiro dia. Já combinamos com a Prefeitura de São Sebastião a logística para que as doações cheguem o mais rápido possível. O que for arrecadado até sexta (24/02) enviamos neste sábado", explicou o vice-prefeito Edson Ferraz.

Netto Donato, secretário de Governo, ressaltou a importância da solidariedade. "Passamos recentemente por problema parecido, claro que com menor gravidade, mas mesmo assim perdemos uma vida, portanto sabemos como é importante receber ajuda neste momento. A quantidade de doações que já recebemos demonstra como a população de São Carlos é solidária. Também agradeço aos servidores públicos que foram convidados a participar por mensagens de texto em virtude do feriado de Carnaval e responderam fazendo as doações", disse Donato, agradecendo também os servidores da FESC que ajudaram doando e recebendo as doações.

O caminhão será carregado na manhã desta quinta-feira (23/02), saindo da FESC para o litoral norte.

Quem quiser fazer doações deve procurar até sexta-feira (24/02) um desses locais:

- Ginásio Milton Olaio Filho (avenida Getúlio Vargas, 1353 – Vila Lutfalla);

- Fundação Educacional São Carlos (rua São Sebastião, 28285 - Vila Nery);

- Estádio do Luisão (rua Desembargador Júlio de Faria, 792 – Boa Vista);

- Tiro de Guerra (rua Tiradentes, 592 – Jardim Macarengo);

- Ginásio do Santa Felícia (rua Alberto Lanzoni, 180);

- CEMEI Maria Alice Vaz de Macedo (rua Hilário Martins Dias, 255 – Cidade Aracy.

O horário para as doações é das 8h às 18h em qualquer um dos pontos.

