São Carlos e UFSCar firmam parceria para criação de Centro de Referência Paralímpico Brasileiro

A cidade de São Carlos deu um importante passo para se tornar referência nacional no paradesporto. Na última segunda-feira, 28 de julho, foi formalizada uma parceria entre a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Prefeitura Municipal para a implantação do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro (CRPB) no município.

A reunião ocorreu na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto e contou com a presença do secretário de Esportes, Fernando Carvalho; do secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, Rafael Almeida; do diretor de Paradesporto do Município, Antonio Carlos Rodrigues da Costa; e da professora doutora Mey de Abreu Van Munster, da UFSCar. Durante o encontro, foram estabelecidas as diretrizes do Plano de Trabalho que será encaminhado ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para oficialização do termo de cooperação.

O novo centro será sediado na UFSCar, aproveitando a estrutura já existente da universidade, que inclui ginásios acessíveis, pista de atletismo, piscina, laboratórios especializados, hospital universitário e uma equipe docente qualificada. O projeto propõe uma abordagem multidisciplinar, integrando ensino, pesquisa e prática esportiva, com foco na formação de atletas com deficiência física, visual e intelectual – da iniciação ao alto rendimento.

Além da infraestrutura universitária, o projeto contará com o apoio da Prefeitura, que disponibilizará espaços esportivos municipais como os ginásios Milton Olaio Filho, Santa Felícia, Redenção, José Favoretto, o Parque do Bicão e o Centro Olímpico Bichara Damha.

De acordo com a professora Mey Van Munster, o centro será uma extensão do trabalho iniciado há quase 20 anos com o Projeto de Atividade Física Adaptada (PROAFA), da UFSCar. “A chancela do Comitê Paralímpico Brasileiro será essencial para ampliar o alcance e qualificar ainda mais o trabalho que já realizamos”, destacou.

O projeto já recebeu uma pré-aprovação do CPB após visita técnica à cidade e deverá contar com apoio em recursos humanos, materiais esportivos, identidade visual e suporte técnico. O atendimento será voltado a crianças e jovens de 8 a 17 anos, bem como a atletas de alto rendimento, com atividades em modalidades como atletismo, natação, basquete em cadeira de rodas, parabadminton, paratênis de mesa, paraescalada, para ski cross country e para biatlo de inverno.

Cada entidade envolvida terá atribuições específicas: a UFSCar fornecerá a infraestrutura, equipe técnica e promoverá cursos e eventos científicos; o CPB cuidará da coordenação técnica, fornecimento de equipamentos e contratação de profissionais; e a Prefeitura cederá espaços esportivos e dois profissionais de educação física, com carga horária de até 20 horas semanais.

Para o secretário Rafael Almeida, o CRPB representa um marco histórico para São Carlos. “Mais que uma conquista esportiva, é um avanço social e humano que reafirma São Carlos como um polo de inclusão e cidadania”, afirmou. Já o secretário Fernando Carvalho ressaltou a importância da união entre universidade, poder público e o CPB: “É um modelo de gestão que reforça o compromisso com o acesso ao esporte para todos”.

O plano de trabalho está em fase final de elaboração e a expectativa é que a formalização do acordo aconteça nos próximos meses, após os trâmites junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro. A criação do Centro de Referência Paralímpico em São Carlos reafirma o papel do esporte como ferramenta de transformação social e de construção de uma cidade mais inclusiva.

