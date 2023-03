São Carlos e Ibaté trocam experiências sobre o serviço de escuta especializada

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, recebeu representantes da Prefeitura de Ibaté nesta segunda-feira, 20, a fim de conhecerem um pouco mais sobre o serviço de escuta especializada, que foi recentemente implantado no município.

Instituída pela Lei Federal nº 13.431/2017, a escuta especializada consiste em ouvir crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência ou exploração sexual sem machucá-las novamente. Inaugurado oficialmente em São Carlos no início de março – ainda que em funcionamento desde novembro passado –, o dispositivo agora passa a ser referência para outras cidades que igualmente já contam com o serviço, angariando experiências e buscando aprimora-lo em ambas as localidades.

Segundo o diretor do Departamento de Apoio ao Controle e Participação Social da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, Giovani Astolpho, o encontro foi agregador para os dois munícipios, pois possibilitou que novas práticas possam ser aplicadas após a reunião entre as equipes técnicas. “Tivemos um amplo diálogo sobre os procedimentos e fluxos estabelecidos em cada município e, apesar da diferença de porte entre as cidades, foi possível identificar vários aspectos em comum, como por exemplo o instrumental utilizado no atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A troca de experiências e o diálogo sobre estes assuntos contribuem para o aprimoramento das políticas estabelecidas em cada cidade e tem sido recorrente o interesse de outros municípios no fluxo e no atendimento adotado por São Carlos. Isso mostra que estamos no caminho correto”, comenta Giovani.

A secretária municipal de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, também destacou a importância do intercâmbio entre São Carlos e Ibaté para o aprimoramento das políticas públicas. “Foi uma manhã extremamente produtiva, acolhedora e rica em métodos e modos de atuação. A escuta especializada de São Carlos é referência para os demais municípios, assim como a Prefeitura de Ibaté tem feito um grande trabalho nesta área. Espero que a nossa reunião sirva de exemplo para os demais municípios, pois nossos métodos estão disponíveis a quem se interessar. As crianças e os adolescentes são as nossas prioridades”, disse a secretária.

Participaram também da reunião psicólogos e assistentes sociais das duas cidades e a Coordenadora de Assistência Social da Secretaria Municipal de Promoção e Bem-Estar Social da Prefeitura de Ibaté, Amanda Vieira.

Leia Também