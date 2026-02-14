São Carlos deve ganhar Centro Especializado em Reabilitação na UFSCar

A implantação do Centro Especializado em Reabilitação (CER III) na Unidade Saúde Escola (USE) da Universidade Federal de São Carlos avançou com a realização de uma visita técnica do Ministério da Saúde no último dia 10 de fevereiro, em São Carlos.

A agenda reuniu a reitora da UFSCar, Prof.ª Dr.ª Ana Beatriz de Oliveira; o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha; a diretora da USE, Patrícia Magdalena; e representantes do Ministério da Saúde, entre eles a coordenadora-geral de Atenção Especializada, Carmen Moura Santos, o analista de infraestrutura Henrique Amorim Soares e Gabriel Martins de Paula, da Secretaria-Executiva.

O objetivo da visita foi avaliar as condições estruturais da USE e apoiar a implementação do CER III na própria unidade. O projeto será viabilizado com recursos do novo PAC, do Governo Federal.

De acordo com a reitoria, a iniciativa integra um conjunto de investimentos federais voltados à ampliação da rede de reabilitação no país. A proposta prevê que a USE passe a abrigar o CER III com atendimento nas modalidades de reabilitação física, auditiva e intelectual, além de contar com oficina ortopédica.

A dirigente destacou ainda a parceria com a Prefeitura de São Carlos para adequação da estrutura física da unidade, ressaltando que a USE já possui histórico consolidado na área de reabilitação. Com a implantação do centro especializado, a universidade poderá ampliar a oferta de serviços à população e fortalecer sua atuação na saúde regional. Segundo ela, a articulação entre universidade, Prefeitura e Ministério da Saúde abre perspectivas para novos investimentos no setor.

Para o secretário municipal de Saúde, a implantação do CER III na USE fortalecerá a rede de cuidados do Sistema Único de Saúde (SUS) em São Carlos e região. Atualmente referência em reabilitação física, a unidade deverá expandir o atendimento para as áreas auditiva e intelectual, absorvendo demandas encaminhadas pela rede municipal.

O secretário informou ainda que a Prefeitura realizará a contratualização dos serviços por meio de convênios com a UFSCar, permitindo a ampliação da oferta de atendimentos, especialmente na área de fisioterapia, já consolidada no município. A proposta é otimizar recursos e gestão, evitando a criação de estruturas paralelas e qualificando os serviços prestados.

Também participaram da reunião a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, integrantes do grupo de trabalho da USE envolvidos no processo e o superintendente do Hospital Universitário da UFSCar, Thiago Luiz de Russo.