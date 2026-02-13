São Carlos adere ao Programa Município Global e amplia conexões internacionais

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, oficializou a adesão ao Programa Município Global, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo coordenada pela InvestSP. O projeto tem como objetivo ampliar a competitividade regional, fomentar a cultura exportadora e atrair investimentos estrangeiros, conectando cidades paulistas ao cenário internacional.

Lançado em 2025, o programa já reúne 12 municípios, entre eles São José dos Campos, Guarulhos e Atibaia, cada qual representando diferentes vocações produtivas. A diversidade reforça o caráter descentralizador da iniciativa, que busca transformar potenciais locais em oportunidades globais.

Para São Carlos, reconhecida como Capital Nacional da Tecnologia, a adesão representa a abertura de novas frentes de desenvolvimento para empresas de base tecnológica, startups e indústrias inovadoras. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, destacou o impacto direto da participação no programa.

“Esse programa é uma oportunidade única para que nossas empresas ampliem sua presença internacional. São Carlos tem um ecossistema de inovação consolidado e, com o Município Global, podemos transformar esse potencial em negócios concretos, atraindo investimentos e gerando empregos qualificados”, afirmou.

O prefeito Netto Donato também ressaltou a importância estratégica da iniciativa. “São Carlos sempre foi reconhecida pela sua vocação tecnológica e acadêmica. Com o Município Global, damos um passo além, conectando nossas empresas e talentos ao mundo. Essa integração fortalece nossa economia, gera novas oportunidades e consolida São Carlos como protagonista no cenário internacional”, declarou.

O Programa Município Global é estruturado em quatro fases: diagnóstico das empresas e setores locais com potencial exportador; capacitação e promoção da cultura internacional; criação de polos de informação e serviços para exportação; e fomento à cultura internacional por meio de parcerias educacionais e intercâmbios. As etapas permitem que cada cidade construa sua própria estratégia de internacionalização, com apoio técnico da InvestSP.

Com a adesão, São Carlos passa a integrar uma rede de oportunidades que pode transformar o cotidiano das empresas locais. A expectativa é ampliar a presença internacional de indústrias e startups, atrair novos investimentos e fortalecer a competitividade regional. Segundo o prefeito, mais do que reforçar o título de Capital Nacional da Tecnologia, o programa abre caminhos para que o potencial inovador da cidade se traduza em novos negócios, empregos e parcerias globais.

