Santa Casa realiza cirurgia de escoliose neuromonitorizada pela primeira vez pelo SUS

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos realizou uma cirurgia de escoliose grave neuromonitorizada pela primeira vez pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento foi feito em uma criança de 12 anos (ela não quis ser identificada), no dia 9 de fevereiro.

De acordo com o cirurgião de coluna vertebral, Danillo Vilela, a escoliose é um distúrbio da curvatura da coluna. No caso desta paciente, trata-se de uma escoliose congênita desenvolvida ao longo da vida. “Com o crescimento dela, essa alteração da curvatura da coluna foi aumentando gradativamente e chegou em um nível importante, onde causou uma deformidade significativa, limitações e comprometimento na locomoção”, explicou.

A mãe dela, Ruth Duarte, explica que a filha vinha sentindo muitas dores e já não conseguia fazer certas atividades. “Nestes últimos dois anos ela passou a sentir muitas dores. Então atrapalhou nas atividades que ela tinha de exercícios físicos e até para passear. Ela não tinha mais posição para dormir e reclamava que estava dormindo muito mal”, disse Ruth.

Por conta disso, foi necessária a correção cirúrgica para evitar a progressão dos efeitos da doença e comprometimento da mobilidade desta criança. “A escoliose pode continuar progredindo e causar outras doenças secundárias, por exemplo: predispor a formação de hérnias de disco, de estenoses e comprometimento da medula e dos nervos. E isso pode, ao longo dos anos, começar a afetar ainda mais a mobilidade e causar dificuldade para andar”, disse o médico.

NEUROMONITORIZAÇÃO

Para reduzir o risco de sequelas, foi utilizada a moderna técnica de neuromonitorização intraoperatória. O procedimento consiste no monitoramento neurológico da paciente por elétrodos durante toda a cirurgia. Qualquer mudança nas respostas é analisada por um Neurofisiologista Clínico, que informa o cirurgião para que as medidas cabíveis sejam tomadas. “Nós temos o respaldo das condições neurológicas dela, das funções da medula, dos nervos e das raízes em tempo integral e real durante a cirurgia. Isso, evidentemente, reduz o risco de complicações, porque a todo momento temos condições de avaliar a integridade neurológica dela”, explicou o Dr. Danillo Vilela.

“Essa é uma técnica consagrada no mundo, que nós já realizamos em serviços privados, mas no sistema público de saúde em São Carlos é a primeira vez”, complementou o médico da Santa Casa.

RECUPERAÇÃO E VOLTA DA QUALIDADE DE VIDA

Um mês após a cirurgia, a paciente vem sendo acompanhada no ambulatório, onde, de forma gradativa, é liberada para retomar algumas atividades. “Essa paciente já está andando e foram retirados todos os pontos. Houve uma importante melhora no desvio que ela tinha, como é visível nos exames de imagem e pós-operatórios de radiografia. O intuito é reabilitá-la para uma vida nova, com uma coluna retificada, sem aquele grande desvio escoliótico que existia”, explicou o Dr. Danillo Vilela.

Ainda segundo o médico, o resultado positivo é fruto do uso da melhor técnica disponível na medicina atualmente. “A cirurgia transcorreu muito bem, com a melhor técnica e os melhores recursos tecnológicos, usados nos maiores centros de coluna do país, inclusive nos serviços privados. Então, nós conseguimos disponibilizar para ela o que existe de melhor da medicina, no serviço público”, disse.

A mãe da paciente relatou que a filha está muito feliz e já não sente mais dores da escoliose. “A dor que ela sentia por causa da curvatura, ela não está mais sentindo. A recuperação dela foi excelente. A curvatura que ela tinha, hoje olhamos e vemos ela retinha. Ela colocando a roupa e ficando bem no corpo. É uma alegria muito grande”, disse Ruth Duarte.

Após terminar a recuperação pós-operatória, a expectativa é que a filha consiga realizar todas as atividades que estavam sendo comprometidas pela doença e tenha mais qualidade de vida. “Ela ainda está em recuperação, mas já vemos o grande benefício que já teve sobre a vida dela. Acredito que logo ela vai ter alta e voltar para a escola, para poder fazer as atividades físicas que ela já não estava mais conseguindo fazer. Ela também já está dormindo muito bem. Então são situações que nós já vemos o resultado”, explicou.

Por fim, em nome da filha e de toda sua família, Ruth agradeceu ao Dr. Danilo e a todos os funcionários da Santa Casa que participaram de alguma forma deste momento. “Eu sou muito grata pelo atendimento, pelo tratamento e vou orar e pedir a Deus que abençoe o trabalho e a vida todos. Espero que essas cirurgias, esse tratamento, esse cuidado, possa se estender para muitas outras pessoas”, concluiu.

