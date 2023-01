Santa Casa de São Carlos realiza primeira captação múltipla de órgãos de 2023

Médicos durante o procedimento para a captação dos órgãos - Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos realizou a captação de fígado e rins de um homem de 64 anos na madrugada desta quarta-feira, 4. Os órgãos vão beneficiar 3 pessoas.

A morte encefálica do paciente foi constatada na terça-feira e o procedimento foi realizado após a família dele concordar com a doação.

Segundo o enfermeiro da Comissão Interna Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), Lucas Picon, os rins foram captados por uma equipe do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e o fígado por profissionais do Hospital das Clínicas de São José do Rio Preto, locais para onde os órgãos foram levados.

“Os processos de captação e transplante de órgãos são sempre muito emocionantes. Essa foi a primeira captação do ano e é o terceiro mês consecutivo que a Santa Casa realiza. Isso mostra para nós o quanto as pessoas e famílias têm se conscientizado sobre a importância de ser um doador de órgãos, já que um único doador pode salvar inúmeras vidas”, disse.

O Diretor Técnico do hospital, Dr. Roberto Muniz Júnior, ressalta que, nos últimos 12 meses, a Santa Casa realizou 8 captações (7 em 2022 e 1 em 2023), sendo 5 de múltiplos órgãos. “A doação de órgãos é uma ação salvadora, e mesmo diante de uma perda, na imensa maioria das vezes, torna-se extremamente gratificante para o doador e para a família do mesmo”, disse.

Ainda segundo Dr. Roberto, o hospital está intensificando seus esforços como unidade captadora e isso vem ajudando a salvar um considerável número de pessoas. “A Santa Casa mantém o compromisso de colaborar ainda mais com os esforços do Programa Nacional de Transplantes, segundo maior do mundo e o primeiro se considerarmos programas públicos, se tornando um centro transplantador até o final de 2025”, complementou.

FILA POR TRANSPLANTE NO BRASIL

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde divulgados segunda-feira (02/01), 38.024 pessoas aguardam por transplante de órgãos no Brasil.

Em 2022, 7.024 transplantes foram realizados. Doe órgãos! Salve vidas!

