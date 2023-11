Santa Casa de São Carlos realiza 9º captação múltipla de órgãos em 2023

O procedimento contou com o apoio da Comissão Interna Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes da Santa Casa - Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos realizou, na manhã desta quarta-feira, 22, a captação de fígado, rins e córneas de um homem de 22 anos. Ao todo, cinco pessoas devem ser beneficiadas com os órgãos.

Após a morte encefálica do paciente ser constatada na terça-feira (21), a família procurou a equipe médica e expressou o desejo de realizar a doação. Essa foi a nona captação de órgãos realizada na Santa Casa em 2023.

A captação do fígado foi realizada por uma equipe especializada de Campinas, já os rins e córneas foram captados por profissionais do Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto.

O procedimento contou com o apoio da Comissão Interna Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa de São Carlos.

O enfermeiro da CIHDOTT, Tiago Clezer, explica que para a realização da doação de órgãos, primeiro é constatado a morte encefálica e, em seguida, notificado à Organizações de Procura de Órgãos (OPO).

“Com o diagnostico fechado, realizamos o acolhimento com a família, onde manifestam ou não a doação. Se autorizarem, começa a logística para a cirurgia”, explicou Clezer.

Ainda segundo o enfermeiro, se mais pessoas conversassem oportunamente com suas famílias sobre a vontade de ser doador de órgãos, muitas outras vidas poderiam ser salvas. “Em meio ao momento de dor e luto muitos manifestam uma sensação positiva por ajudar outras vidas, inclusive, a família de hoje manifestou interesse mesmo antes do acolhimento. A importância de falar que quer ser doador faz toda a diferença, pois quem autoriza a doação são os familiares”, completou.

Fila por transplante no Brasil

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde divulgados quinta-feira (10/08), 67.703 pessoas aguardam por transplante de órgãos no Brasil. Em 2023, já foram realizados 21.942 transplantes no país.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também