Paróquia São Nicolau une fé e ato de solidariedade ao povo gaúcho

Além desta motivação religiosa, o intuito também é realizar uma mobilização social por meio da arrecadação dos seguintes itens: absorventes, fraldas infantis e geriátricas, água e roupas íntimas em boas condições de uso (masculinas e femininas), que serão destinados às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Na semana de 13 a 18 de maio, haverá missa diária sempre às 07h da manhã, e durante todo o dia , o Santíssimo ficará exposto, já as pregações acontecerão sempre às 19h30.

Confira a programação:

12/05 - Tema: "Viver para quê?"

Leitura: Marcos 16,15-20

13/05 - Tema: "Não tema o que te desafia"

Leitura: João 16,29-33 / Sacramental: água - com a ideia de que somos chamados a ser portadores da bênção de Deus onde estivermos e também chamados a abençoar.

14/05 - Tema: "Superando os desafios para amar"

Leitura: João 15,9-17 / Sacramental: óleo - com a ideia de que é preciso abençoar aqueles que amamos. O óleo é a expressão da unção àqueles em quem confiamos uma missão, por acreditarmos em suas capacidades.

15/05 - Tema: "Para vencer o mal"

Leitura: João 17,11b-19 / Sacramental: vela - com a ideia de que a luz implica vigilância. Ela nos chama à oração e permite que estejamos unidos a Jesus.

16/05 - Tema: "Depois da cruz, a Ressurreição"

Leitura: João 17,20-26 / Sacramental: cruz - Jesus está unido a nós, há em nós a marca da cruz (em nossas dores) e a certeza da ressurreição (superação dos desafios).

17/05 - Tema: "No limite o amor"

Leitura: João 21,15-19 / Sacramental: sal - mesmo com as nossas limitações, somos chamados a fazer a diferença no mundo das pessoas sendo sal da terra e luz do mundo.

18/05 - Tema: "Discípulos aos pés do Mestre"

Leitura: João 21,15-19 / Sacramental: escapulário - a nós compete o "Segue-me". Nosso foco está na missão e não nas limitações das pessoas que compartilham conosco.

19/05 - Tema: "Celebrar a vida nova"

Para mais informações, visite as redes sociais da Paróquia São Nicolau ou entre em contato pelo WhatsApp no número 16.99991-7493.

De 12 a 19 de maio, acontece na Paróquia São Nicolau de Flüe o "Cerco de Jericó", um retiro de vida nova em preparação para o Pentecostes. O objetivo do retiro é motivar, alimentar e ajudar os fiéis para um novo recomeço.