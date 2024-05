Time da Enactus USP São Carlos, vice-campeão do evento nacional (ENEB) de 2023, se prepara para a edição de 2024

A organização de estudantes tem 3 projetos ativos que, trabalhando em conjunto com comunidades de São Carlos e Araraquara busca, por meio do empreendedorismo social e direcionados pelos 17 ODS da ONU, buscam impactar positivamente as pessoas das comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental. - Situação atual do time: - fase de preparação para o Evento Nacional da Enactus Brasil 2024 (ENEB) cujo tema é “Protagonismo e Paixão”, que acontecerá em São Paulo, dos dias 16 a 19 de julho

Dentre diversas competições, apresentações e capacitações que acontecem no período estamos concorrendo a diversos prêmios. Sendo eles:

- 1. Prêmio Marqueterie de Comunicação, uma parceria entre Marqueterie e Enactus Brasil, com apoio da Dreams Consulting que tem como objetivo “engajar a rede em prol do Evento Nacional da Enactus Brasil, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos times em todo o território nacional, mostrando o potencial dos membros e seus projetos em criar um mundo melhor e mais sustentável para todos nós”. Premiações acontecem com divulgações que acontecem até 13/06/24.

- 2. Prêmio Inovação Social 2024 - Edital da Amanco Wavin, com os projetos Mirus e Iguatú -

Projeto Domus: - redes sociais: Instagram @projetodomus - Trabalha na comunidade Capão das Antas, em São Carlos - Arrecada caixinhas de leite em pontos distribuídos pela cidade e, com elas, fabrica placas térmicas para revestir as casas da comunidade. As caixinhas podem reduzir em até 15ºC a temperatura no interior das casas, em períodos de muito calor. O revestimento também auxilia na proteção das moradias contra chuvas, entrada de frio e insetos. -

Na atual fase, o projeto está desenvolvendo bolsas térmicas o produto será comercializado e o dinheiro arrecadado revertido para a logística e fabricação das placas. - As ações de revestimentos acontecem geralmente aos sábados, divulgadas no instagram do projeto e são abertas ao público para se voluntariar e participar. -

Ano passado o projeto foi campeão da 11° edição do Prêmio Sociedade Sustentável, lançado pela Sumitomo Chemical, em parceria com a Enactus Brasil. O projeto também foi campeão do Programa Handover -

Projeto Mirus - redes sociais: Instagram @projetomirus - Trabalha na Cooperativa Acácia de Reciclagem, em Araraquara - Busca por meio da transformação de plásticos, reciclar alguns tipos desse material que, atualmente não são reciclados e descartados de forma incorreta. -

Atualmente, está em fase de testes com alguns plásticos e, por uma oportunidade que surgiu entre universidades (USP, UNESP e UNICAMP) está elaborando um laboratório de reciclagem, na própria cooperativa. O laboratório trabalhará em duas frentes: a de transformação dos plásticos e fabricação de produtos e placas e a de educação ambiental, já que o espaço também será aberto para a visitação de alunos de escolas e universidades. -

Alguns membros do projeto foram vencedores do programa Starting UP, promovido pela USP em 2023. -

Prospec 5.0 (nome recém alterado para “Projeto Iguatú”) -

Trabalha na comunidade Capão das Antas, em São Carlos - O projeto mais novo projeto do time, Iguatú, busca melhorar a qualidade de vida de comunidades sem saneamento básico, tratando efluentes de esgoto, utilizando fossas sépticas e biodigestores para gerar biogás e reduzir custos energéticos. Além disso, o lodo das fossas e do biodigestor podem ser transformados em fertilizante, a partir de sua secagem em um forno, o qual pode ser movido pelo biogás já produzido, formando um ciclo sustentável.

A ideia surgiu de uma necessidade urgente das comunidades de São Carlos, aliada à professores do departamento de hidráulica e saneamento da EESC - USP, e professores da Universidade estadual de Campinas (UNICAMP). -

