Queimadas mobilizam Corpo de Bombeiros no Jardim Hikare

Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio atingiu uma área de mata na tarde desta segunda-feira gerando bastante fumaça. O fogo começou em monte de lixo no cruzamento das ruas Alois Partel e Juliano Parolo, Jardim Paulistano, perto do antigo Postes IRPA. Esse é o meu quinto incêndio no mesmo local nos últimos 12 dias.

Outro foco de incêndio foi registrado na mesma região, atrás do posto Graal.

Para combater o fogo foram necessárias duas equipes do Corpo de Bombeiros e uma do SAAE.

Segundo os bombeiros, devido a extensão da área, foi necessário fazer um aceiro molhado para evitar que o fogo chegasse a uma área de preservação permanente. Também foi utilizada a técnica do fogo de encontro para extinguir as chamas rapidamente.

A fumaça além de trazer incômodo, também agrava a saúde de quem sofre com problemas respiratórios.

