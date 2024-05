Autônomo é detido acusado de filmar mulheres em banheiro de posto de combustíveis em São Carlos

Caso foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um autônomo de 40 anos foi detido na noite da última sexta-feira (10) ao adentrar no banheiro feminino de um posto de combustíveis nas margens da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada no local por testemunhas que informaram que o acusado estaria filmando as usuárias do banheiro com o celular.

Após ser detido, o homem confessou ter entrado no banheiro apenas por “Safadeza”, mas negou ter feito qualquer gravação.

O autônomo foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde seu celular foi apreendido e ele liberado em seguida. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

