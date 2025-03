Saae recebe delegaÃ§Ã£o de pesquisadores da AmÃ©rica do Sul e Europa

Crédito: Divulgação

Um grupo de 34 pesquisadores de Universidades da América do Sul (Bolívia, Brasil, Chile e Peru), além da Europa (Alemanha) visitaram nesta quarta-feira, 26, a Estação de Tratamento de Água – ETA Vila Pureza, e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Monjolinho, como parte das atividades que integram, através da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP), em parceria com o Instituto Internacional de Ecologia (IEE), a ‘Cátedra Unesco de Águas Urbanas – Qualidade, Gerenciamento, Recuperação e Reuso’, que tem por finalidades desenvolver projetos de pesquisa, atividades de ensino e formação de recursos humanos, difusão de ciência, tecnologia e inovação na área de Recursos Hídricos Urbanos.

Eta e Ete como foco

A abertura e a recepção aos pesquisadores, como primeiro momento do encontro, foi na Estação de Tratamento de Água - ETA Vila Pureza, onde a delegação foi recebida pelo presidente do Saae, Derike Contri, e pela Gerente de Operações de Tratamento de Água e Esgoto – Gotae/Saae, Leila Patrizzi. Os dois representantes da autarquia agradeceram a visita de caráter científico do grupo, e falaram sobre as atividades desenvolvidas com excelência e reconhecimento internacional quando o assunto é cuidado com a água e com o esgoto.

O professor Edson Wendland, da Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP, coordenador da Cátedra Unesco de Águas Urbanas, disse que o encontro no Saae foi extremamente enriquecedor e proveitoso. “Cada país, e cada cidade, tem problemas diferentes relacionados com a água, tanto do ponto de vista de tratamento, mas também quanto a questão de excesso de água como as cheias, ou falta de água como as secas. E através dessa troca de experiências a gente aprende com os parceiros que já enfrentaram problemas semelhantes ou diferentes. Essa interação permite aprendizado mútuo, integrando perspectivas científicas e práticas, abrangendo estações de tratamento, redes de distribuição e drenagem urbana”.

“Ressalto a importância dessas parcerias com as universidades não só do nosso país, como também do exterior, para o desenvolvimento de pesquisas inovadoras que venham de encontro com as necessidades do Brasil para que o nosso futuro seja cada dia mais sustentável”, salientou a gerente da ETA e ETE do Saae, Leila Patrizzi.

O presidente do Saae, Derike Contri, disse que a visita foi mais uma prova de que a autarquia caminha na direção correta com o trabalho desempenhado pelos seus servidores para garantir água de qualidade, e tratar o esgoto com excelência. “É motivo de grande satisfação, e orgulho enorme, saber que o Saae desperta o interesse internacional quando o assunto é tratamento de água e de esgoto. Ter a autarquia no foco desse conjunto de pesquisadores da América do Sul e da Europa, principalmente da Alemanha, recepcionados pela EESC-USP, é muito gratificante. Isso fortalece nosso sentimento dentro do SAAE de que não podemos esquecer nossa missão fundamental: cuidar da água e do esgoto com a dedicação que precisam, e com o respeito que a população merece”.

