SAAE investe em geofone para evitar vazamentos e desperdício de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), dentro da proposta de usar novas tecnologias, aposta na atividade do Geofone, equipamento eletrônico que ajuda com mais precisão a detectar vazamentos de água. Para isso, licitou e contratou a empresa Ercon Engenharia de São Paulo, para reforçar esse trabalho que a autarquia também desenvolve, mas que, sozinha, não tem condições de atender a cidade inteira.

O procedimento é simples: a cada 50 cm é feita uma escuta com o geofone eletrônico, até identificar o local onde o ruído é maior, sinalizando o lugar exato do vazamento. A grande vantagem é que esse equipamento revela um vazamento não aparente, superficial (e subterrâneo) o que permite que ele seja estancado antes de tornar-se um problema maior. É, portanto, uma atividade preventiva que diminui bastante a ocorrência de futuras e maiores perdas para o SAAE.

Lauriberto Corcci (Mola), gerente de Obras e Saneamento do SAAE, revela que em duas semanas de utilização dessa tecnologia, pela empresa Ercon Engenharia, apenas na região da grande Santa Felícia já foram encontrados cerca de 150 vazamentos não visíveis e 10 visíveis. “Vale lembrar que o SAAE também executa esse serviço de geofone na cidade há algum tempo. Mas como são 117 mil ligações, somente a equipe de funcionários da autarquia não consegue realizar todo o trabalho. Por isso, houve a necessidade de licitar e contratar uma empresa especializada para ajudar no serviço, com mais rapidez e resolutividade”.

O presidente do SAAE, engenheiro Mariel Olmo, acredita que esse esforço conjunto, da empresa contratada e da própria autarquia, vai permitir que os vazamentos sejam descobertos em fase inicial ou ainda de tamanho bem reduzido, e que isso representará uma diminuição de prejuízo e desperdício consideráveis. “Toda tecnologia que vem para agregar valor na qualidade de serviço, e sobretudo economia, óbvio, é sempre muito bem-vinda. Porque, afinal, o que buscamos é isso: eficiência no diagnóstico do problema e rapidez na solução. É muito caro captar, armazenar, tratar e distribuir a água. Qualquer ajuste que elimine problemas nessas etapas é um ganho para o SAAE, para a cidade e, principalmente, claro, para a população”.

ERCON ENGENHARIA - A Ercon Engenharia executa desde 1988 serviços de pesquisa e detecção de vazamentos em tubulações metálicas e não metálicas, evoluindo desde o uso do geofone mecânico até os sofisticados correlacionadores de ruído, disponíveis atualmente. A metodologia de trabalho adotada atualmente segue os padrões determinados pela ABENDE- Associação Brasileira de Ensaios não Destrutivos, consistindo basicamente em varredura inicial nas partes acessíveis da rede, como cavaletes, hidrômetros e registros de passeio, para localizar possíveis vazamentos, prosseguindo com a pesquisa através de geofones mecânicos e eletrônicos, correlacionadores de ruídos, sondas de percussão, manômetros e rodas de medição. Ao término dos trabalhos, é sempre fornecido relatório impresso e uma cópia em CD, com fichas individuais dos vazamentos, bem como informações sobre outras irregularidades encontradas.

