O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) iniciou, no último dia 2 de março, uma obra de interligação entre os centros de produção, reservação e distribuição de água dos bairros Jardins do Porto e Terra Nova. A intervenção tem como objetivo ampliar a oferta de água e aumentar a flexibilidade operacional do sistema de abastecimento na região do Santa Felícia.

A obra conecta os sistemas por meio de novas estruturas e adequações nas redes existentes. O poço do Jardins do Porto, que foi construído como contrapartida para atender empreendimentos do entorno, atualmente opera com uma bomba que produz cerca de 30 metros cúbicos de água por hora. No entanto, a estrutura possui capacidade nominal de produção de aproximadamente 200 metros cúbicos por hora.

Os trabalhos começaram com a construção de uma nova prumada no reservatório, além das interligações entre as adutoras existentes e da substituição da bomba por um equipamento de maior capacidade. Essa etapa da obra está em fase final de execução.

Com a conclusão da interligação, o sistema poderá auxiliar no abastecimento de bairros como Santa Angelina e também encaminhar água ao centro de reservação e distribuição do Jardim Ipanema, por meio de manobras nas redes. Esse centro atende os bairros Quebec, Montreal e Residencial Eldorado.

A nova estrutura também permitirá, quando necessário, reforçar o abastecimento dos bairros Terra Nova, Moradas I, II e III, Residencial Flamboyant e Jardim Araucárias. Atualmente, essas regiões são abastecidas pelos poços do São Carlos III e Terra Nova.

De acordo com o SAAE, a interligação trará maior oferta de água ao sistema de distribuição, beneficiando toda a macrorregião do Santa Felícia e garantindo mais segurança no abastecimento.

“O SAAE tem realizado de forma contínua intervenções nas redes de distribuição do município com o objetivo de aprimorar o sistema de abastecimento. A interligação entre os centros de produção de água permite maior flexibilidade operacional, possibilitando a transferência de água entre diferentes regiões da cidade durante manutenções preventivas ou corretivas, reduzindo impactos no abastecimento à população”, destacou o presidente do SAAE.

