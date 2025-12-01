SAAE interdita cruzamento na região sul para reparo emergencial na rede de água nesta terça-feira

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que o cruzamento da Avenida Grécia com a Rua Pedro José Neto será interditado na manhã desta terça-feira (2), a partir das 8h, para a realização de um reparo emergencial na rede de água.

A intervenção é necessária para conter um vazamento identificado na região. De acordo com a autarquia, a previsão é de que o serviço seja concluído até o meio-dia, com a liberação total da via após o término dos trabalhos.

O SAAE orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo local e recomenda o uso de rotas alternativas durante o período de interdição, a fim de evitar congestionamentos e transtornos.

