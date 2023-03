Saae faz balanço de atividades e conquistas

Crédito: Divulgação

Autarquia registra avanços e estabelece metas de aprimoramento na captação, armazenamento, tratamento, distribuição e controle de desperdício

Neste 22 de março, Dia Mundial da Água, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) comemora o êxito dos trabalhos realizados até aqui, mesmo sabendo que ainda há muitos desafios para superar em um sistema tão complexo e diversificado como é o manejo com a água. Apesar das dificuldades encontradas no dia a dia, o SAAE garante a excelente qualidade da água fornecida aos usuários, embasado em resultados obtidos em laboratórios com competência formalmente reconhecida e em resultados de pesquisas científicas.

NÚMEROS GIGANTES

O SAAE produziu, em 2022, 15.807.794.000 litros (501 L/s) de água tratada, captada em mananciais superficiais, e 23.366.850.000 litros (741 L/s) de água tratada, captada em mananciais subterrâneos, totalizando 39.174.644.000 de litros de água tratada em 2022. O SAAE tratou, em 2022, 22.036.924.400 litros de esgoto (698,8 L/s) produzidos no município de São Carlos, e descartou no rio Monjolinho esgoto tratado com qualidade acima da requerida pela legislação.

Para garantir a qualidade da água, o SAAE possui um criterioso e rigoroso monitoramento que envolve coleta de amostras de água nos mananciais que antecedem as captações superficiais (afluentes ao Monjolinho e ao Feijão), nas captações do Monjolinho e Feijão, nas 34 captações subterrâneas (poços subterrâneos), nas estações de tratamento de água (Vila Pureza e CEAT), nos reservatórios de armazenamento e em toda a rede de distribuição de água.

“São coletadas mais de 1000 amostras de água ao mês. Todas essas amostras são submetidas a análises físico-químicas e à ensaios bacteriológicos. É importante ressaltar, ainda, que os laboratórios do SAAE têm a competência formalmente reconhecida para a realização de suas atividades, ou seja, são laboratórios acreditados junto à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CRL 1622)”, salientou a Dra. Leila Patrizzi, Gerente de Operações de Tratamento de Água e Esgoto do SAAE.

Além de todas as análises realizadas pelos laboratórios do SAAE, um laboratório terceirizado, também acreditado junto à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CRL 0248) é contratado para realização de análises mais complexas como: agrotóxicos, vírus entéricos, Giardia, Cryptosporidium, densidade de cianobactérias, metais, radioatividade, trihalometanos (THM), entre outras.

Todos os relatórios de ensaios, com resultados fornecidos pelos laboratórios do SAAE e pelos laboratórios terceirizados acreditados junto ao Inmetro, atestam que a água fornecida pelo SAAE de São Carlos está em conformidade com a Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX do Ministério da Saúde, de 28 de setembro de 2017 e suas alterações.

PARCERIA/UNIVERSIDADES

Além de todo o monitoramento realizado pelo SAAE, em conformidade com a legislação, a autarquia mantém parcerias com Universidades para análise e avaliação de parâmetros não legislados. Um exemplo é a pesquisa desenvolvida em 2019 pelo Prof. Dr. Eduardo Bessa de Azevedo, do Instituto de Química da USP de São Carlos: “A Qualidade da Água de Abastecimento Público do Município de São Carlos: Estudo de Contaminação por Fármacos e Interferentes Endócrinos”.

Nesse estudo, o pesquisador investigou 4 fármacos: cetoprofeno (anti-inflamatório), paracetamol (analgésico), diclofenato (anti-inflamatório) e ácido salicílico durante 1 ano nas águas superficiais (Monjolinho e Feijão) e na água tratada de São Carlos e, felizmente, não identificou nenhum dos quatro fármacos. Os resultados comprovam a qualidade da água distribuída pelo SAAE de São Carlos.

Através de parceria do SAAE com o Departamento de Química da UFSCar, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas para avaliar a qualidade dos mananciais de São Carlos e, segundo o Prof. Dr. Pedro Sérgio Fadini, pesquisador do Departamento de Química da UFSCar, “a qualidade das águas dos mananciais de São Carlos é muito superior à da maioria dos mananciais que abastecem as cidades situadas nas grandes regiões metropolitanas”.

Entre agosto de 2021 e agosto de 2022, foi realizada pesquisa, através de parceria entre o SAAE e o Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP, para identificar a ocorrência do TBBPA (Tetrabromobisfenol A) e quantificar as concentrações ambientais em rios e riachos de São Carlos. Essa pesquisa foi desenvolvida pela graduanda em Engenharia Ambiental Ligia Suniga Santos, bolsista PIBIC/CNPq, sob orientação do Prof. Associado Davi Gasparini Fernandes Cunha (EESC/USP).

Entre os contaminantes emergentes, encontram-se os retardantes de chama bromados (BFRs), os quais têm sido cada vez mais utilizados pelas indústrias devido ao seu baixo custo, elevada resistência à combustão e significativa adaptabilidade a quase todos os polímeros. O Tetrabromobisfenol A (TBBPA) é um retardante de chamas bromado aplicado predominantemente em placas de circuito eletrônico e em resinas epóxi, policarbonato e fenólicas.

Entre outros pontos avaliados na pesquisa, foram amostrados três seções do rio Monjolinho (Espraiado - captação; Montante da ETE Monjolinho e Jusante da ETE Monjolinho). Foram realizadas duas coletas de amostras de água, em abril e julho de 2022. A concentração de TBBPA foi estimada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), usando uma coluna C18 de fase reversa (5 μm × 250 nm ×4.6 mm), mantida a 30 ºC, e leitura em 230 nm, em parceria com o IQSC/USP. Em ambas as coletas, não foi detectado TBBPA na água em nenhum dos pontos de amostragem, sendo o limite de detecção do método utilizado 250 ng/L.

Outra parceria em andamento entre o SAAE e o Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP tem como objetivo a Elaboração do Plano de Segurança da Água. O objetivo é controlar todos os possíveis riscos de contaminação da água. Para isso, os pesquisadores avaliam, de maneira detalhada, todos os possíveis riscos de contaminação da água, incluindo a severidade deles e respectiva frequência com que acontecem. A partir desses dados, poderão ser propostas alternativas para mitigar tais riscos, desde as captações de água até a entrega para o consumidor, o que contribuirá ainda mais para garantia da qualidade da água distribuída. Até o momento, participam desta iniciativa a Dra. Leila Patrizzi (SAAE), o Prof. Dr. Davi Gasparini Fernandes Cunha (Dep. Hidráulica e Saneamento EESC/USP) e o Prof. Edson Wendland (Coordenador de Ciência, Tecnologia e Inovação CCTI-SP da Secretaria do Estado de São Paulo).

CONTROLE DE VAZAMENTOS

Para evitar desperdícios, o SAAE também tem investido na atividade do Geofone, equipamento eletrônico que ajuda com mais precisão a detectar vazamentos de água. Licitou e contratou a empresa Ercon Engenharia, de São Paulo, para reforçar esse trabalho e ter condições de atender a cidade inteira. Esse equipamento revela um vazamento não aparente, (subterrâneo), o que permite que ele seja controlado antes de tornar-se maior. Em apenas duas semanas de utilização dessa tecnologia, pela empresa Ercon Engenharia, somente na região da grande Santa Felícia foram encontrados cerca de 250 vazamentos não visíveis. “Vale lembrar que o SAAE também executa esse serviço de geofone na cidade há algum tempo. Mas como são 117 mil ligações, somente a equipe de funcionários da autarquia não consegue realizar todo o trabalho. Por isso, houve a necessidade de licitar e contratar uma empresa para ajudar no serviço, com mais rapidez e resolutividade”, ressalta Lauriberto Corcci (Mola), gerente de Obras e Saneamento do SAAE.

Para o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, esse conjunto de ações e essa cesta gigantesca de atividades de campo, de rua, de laboratório, de parcerias com Universidades é o que garante à população de São Carlos uma situação bem melhor do que muitas cidades de mesmo porte na relação com a água. “Por isso, como presidente da autarquia, preciso reconhecer e parabenizar os 447 funcionários do SAAE nessa data tão especial, porque é justamente em função do trabalho de cada uma das pessoas que integram esse contingente que nossa cidade pode orgulhar-se da água que tem e merece. Há muito que fazer, temos consciência, mas sejamos honestos: muito já foi e está sendo feito para mantermos e avançarmos nesse padrão de excelência conhecido e reconhecido dos serviços prestados pelo SAAE”.

