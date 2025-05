Saae entrega kits de EPI’s para trabalhadores da Coopervida

Atualmente, a Coopervida conta com 32 cooperados (20 mulheres e 12 homens) - Crédito: Divulgação

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saee), Derike Contri, visitou a Coopervida – Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de São Carlos na manhã desta quinta-feira, 15, e entregou kits de EPI’s para cada cooperado.

O kit completo tem bota, luva e óculos. No espaço, que fica na Rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira, 385, Jardim São Paulo, os trabalhadores fazem a coleta, triagem e comercialização de materiais recicláveis.

Atualmente, a Coopervida conta com 32 cooperados (20 mulheres e 12 homens) que são responsáveis pelo recolhimento e a destinação correta de 30% de todo material reciclável coletado na cidade que, hoje, gira ao redor de 150 toneladas ao mês.

“Uma satisfação enorme fazer essa entrega aos cooperados. Fizemos uma visita prévia para conhecer a realidade e as condições de trabalho e constatamos que havia essa necessidade de equipamentos básicos e fundamentais para o dia a dia da atividade. Com isso, queremos proteger e ajudar a equipe que já existe e, quem sabe, também promover um incentivo para que mais pessoas possam fazer parte do grupo e, com isso, ampliar os benefícios para cada cooperado, para a Cooperativa e para a reciclagem de modo geral”.

