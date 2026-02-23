(16) 99963-6036
SAAE avalia novos atendimentos aos sábados após registrar 160 demandas

23 Fev 2026 - 11h17Por Jessica CR
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou, no último sábado (21), atendimento em horário especial na Unidade do Centro, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 2.152, e contabilizou 160 atendimentos ao longo do dia.

De acordo com o levantamento divulgado pela autarquia, 74 solicitações foram referentes a pedidos de revisão de contas. Apesar do número expressivo, esse tipo de demanda não representou a maioria absoluta dos atendimentos registrados na ação. A procura incluiu ainda uma série de outros serviços, demonstrando que a unidade funciona como um canal amplo de atendimento à população.

Entre os principais serviços buscados estiveram informações gerais sobre contas, abertura de ordens de serviço, emissão de segunda via de contas e débitos, segunda via da Taxa de Resíduos Sólidos de 2025, alteração de data de vencimento, mudança de titularidade, parcelamento de débitos, alteração de endereço, pedidos de religação e solicitações de novas ligações.

A abertura da unidade em horário especial não é inédita. Em julho de 2025, o atendimento no Centro já havia sido estendido em dois sábados consecutivos, nos dias 5 e 12, das 8h às 16h, em resposta à demanda registrada naquele período. Segundo o SAAE, a realização de atendimentos aos sábados é analisada de forma permanente, conforme a necessidade da população.

Atualmente, a autarquia mantém cinco Unidades de Atendimento ao Usuário em diferentes regiões da cidade, com funcionamento regular de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Além do atendimento presencial, os usuários também podem utilizar os canais digitais, como o site oficial e o WhatsApp 0800 300 1520, que também opera como telefone para atendimento ao público.

Unidades de Atendimento ao Usuário:

  • Centro – Rua Sete de Setembro, 2.152

  • Vila Prado – Rua Bernardino de Campos, 636

  • Cidade Aracy – Rua Lucy Serillo, 155

  • Santa Eudóxia – Rua Cristóvão Martinelli, 22

  • Santa Felícia – Rua Francisco Possa, 1.450

