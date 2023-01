RUMO confirma construção de ponte que promete resolver problema de enchentes na rotatória do Cristo

Rotatória do Cristo após ser atingida por enchente - Crédito: divulgação/PMSC

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (03/01/23), no Paço Municipal, com o engenheiro Rodrigo Verardino de Stéfani, Relações Institucionais da RUMO, a empresa confirmou que vai executar a obra de ampliação da seção da FEPASA a jusante da Rotatória do Cristo.

Em 2020, o prefeito Airton Garcia solicitou recursos para fazer essa obra, na época estimada em R$ 9,7 milhões, porém a Justiça determinou que a RUMO deveria se responsabilizar uma vez que a empresa renovou o contrato de concessão da malha paulista. O processo ainda tramita nos Tribunais, mas agora a empresa se comprometeu a cumprir a decisão judicial.

De acordo com Rodrigo Verardino de Stéfani, um novo projeto será desenvolvido em virtude do acidente que ocorreu após a tempestade do último dia 28 de dezembro de 2022, quando foi necessário interromper o tráfego de trens.

“A empresa previa fazer outro túnel ao lado do bueiro existente para aumentar a vazão, mas com o problema ocorrido após a chuva de 235 mm, foi preciso fazer um reforço com rachão (pedra) e não será mais possível cavar um túnel, portanto estamos trabalhando para o mais rápido possível construirmos uma ponte para resolver esse problema na Rotatória do Cristo”, explicou o Relações Institucionais da RUMO.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, João Muller, com recursos próprios o município não teria condições de executar a obra. “Agora encontramos a solução definitiva para o problema da Rotatória do Cristo, para resolver o problema de vazão do córrego Monjolinho. Com a realização dessa obra a vazão vai passar de 100 para 270 m³/s (metros cúbicos por segundo), resolvendo de uma vez por todas as enchentes naquela região”, acredita Muller.

O secretário de Governo, Netto Donato, reforçou que a Prefeitura também está executando a ampliação da ponte sobre o Córrego Monjolinho a jusante da linha férrea, localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes. “Com a obra da RUMO, e a ampliação da ponte do Recreio dos Bandeirantes que vai passar de 11 metros de comprimento por 6 metros de largura para 22 metros de comprimento por 11,50 metros de largura, um investimento de R$ 2.141.202,38 com recursos do Governo do Estado e contrapartida do município, acreditamos que esse problema de enchente nessa região será superado”.

O vice-prefeito Edson Ferraz, por sua vez, disse que mesmo com a confirmação da execução da obra a Prefeitura vai solicitar a empresa um calendário completo dos trabalhos. “A RUMO se comprometeu contratar os melhores profissionais do mercado nacional para a execução dessa obra. Importante que agora está se encaminhando para uma solução definitiva”.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral e a mesa diretora composta pelo primeiro vice-presidente, vereador Malabim, o primeiro secretário, vereador Bruno Zancheta e a segunda secretária, vereadora Professora Neusa e o vereador Elton Carvalho, foram informados da execução da obra.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Serviços Públicos, Mariel Olmo, de Segurança Pública, Samir Gardini, de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi, de Transporte e Trânsito, Paulo Luciano, de Fazenda, Mário Antunes, de Comunicação, Leandro Severo, de Relações Legislativas e Institucionais, Fernando Carvalho, o presidente do SAAE, Benedito Marchezin e o diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero.

A RUMO ainda vai entregar ao município outras duas grandes obras para São Carlos: a duplicação do viaduto da Estação Ferroviária e a passagem sobre a linha na Vila Morumbi, na região da CDHU, com a construção de passarela para pedestres com três rotatórias.

