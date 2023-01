Rua permanece sem asfalto no Jardim do Bosque - Crédito: Divulgação

Moradores da rua Humberto Carlos Morasco, no Jardim do Bosque, entraram em contato com o São Carlos Agora para reclamar a pavimentação na via.

Os reclamantes informaram que a reivindicação é feita há anos e que o piso de terra batida está cheio de buracos. Um leitor disse ainda que o portal teria feito uma matéria, porém a Prefeitura ainda não teria atendido a reivindicação.

Leia Também