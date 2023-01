Rua movimentada no Cruzeiro do Sul é alvo de reclamação

SIGA O SCA NO

Trânsito é perigoso na rua Narus Nishihara, disse leitor - Crédito: Divulgação

Comerciantes e moradores que residem nas proximidades, indignados, entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta quinta-feira, 5, e cobraram melhorias na rua Narus Nishihara, entre a Avenida Paulo VI e a Avenida Santa madre Cabrine, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo um reclamante, a via é bem movimentada e o que tem causado a revolta é que o asfalto, em fase de deterioração, esfarela e grandes crateras têm se formado.

Ele disse ainda que chegou a fazer postagens nas redes sociais, cobrado vereadores, mas providências não são tomadas.

“Ali já aconteceram acidentes, o trânsito é perigoso e coloca em risco pedestres. Mas nem isso comove as nossas autoridades”, disse.

