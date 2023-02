Rua esburacada causa indignação em moradores no Aracy

Semi “piscinas”: Garoto caminha em meio a crateras - Crédito: Divulgação

Moradores residentes na Rua Aparecido da Silva (antiga 100) no Cidade Aracy estão bronqueados. Na manhã desta sexta-feira, 24, entraram em contato com o São Carlos Agora para pedir providências sobre um problema que causa incômodo a pelo menos três anos.

O pavimento asfáltico está esburacado e com as frequentes chuvas, só aumenta. Um leitor do portal disse que, no início os buracos eram pequenos e vizinhos, em sistema de mutirão, taparam com concreto.

Porém o asfalto envelheceu e os buracos aumentaram de dimensão e o trânsito de veículos e pedestres ficou insustentável. Eles reivindicam melhoramentos no local.

