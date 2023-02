Rua Domingos Diegues no Santa Felícia é recapeada

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Serviços Públicos finalizou na última terça-feira, 7, o recapeamento da rua Domingos Diegues, localizada no bairro Santa Felícia. A via já estava com buracos, porém após as chuvas de janeiro a situação piorou muito.

“Estamos recapeando nesse momento somente as vias que foram danificadas em virtude das fortes chuvas e em locais que o tapa-buraco não é mais recomendável. Esse serviço está sendo feito em caráter emergencial, uma vez que muitos moradores não conseguiam nem retirar seus veículos da garagem”, explicou o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo.

A Secretaria também está finalizando o recapeamento no Jardim Gibertoni. Já foram recapeadas 4 vias do bairro, as que estavam em situação precária. Hoje a equipe está trabalhando para a recuperação da rua Humberto Manelli.

A Prefeitura aguarda a liberação de R$ 15 milhões pelo programa Desenvolve SP e também está finalizando outros processos licitatórios para dar continuidade ao recapeamento das regiões que ainda não receberam o serviço.

Ano passado foram recapeadas vias do Jardim Beatriz, Santa Teresa e Vila Sônia, um investimento de R$ 1.177.528,37, a região da Praça Itália, investimento de mais R$ 535.000,00 e também a Praça Antônio Prado na região da Estação Ferroviária e da Fundação Pró-Memória, um investimento de R$ 329.681,81 com recursos próprios do município.

Em 2021 foram recuperadas 46 ruas e 1 rotária, totalizando uma área de 80.813 m² de vias no Jardim Alvorada. Entre os bairros que também receberam o programa de recape estão: Astolpho Luís do Prado, Timburis, Maracanã, Douradinho, Vila Derigge e Vila Marina. O investimento foi de R$ 2,4 milhões. Depois a Prefeitura atendeu o Parque Faber, um investimento de R$ 500 mil com recursos próprios. Fechando 2021 recuperou 18 quarteirões no distrito de Santa Eudóxia, um investimento de R$ 492.761,12 também com recursos do próprio município.

Na primeira gestão do prefeito Airton Garcia (2017-2020) foram recapeados mais de 3.700 quarteirões em 27 bairros de São Carlos, o que corresponde a cerca de 280 quilômetros de asfalto novo, um investimento de mais de R$ 70 milhões.

