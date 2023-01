Rua Ângelo Passeri será interditada nesta sexta-feira (13)

SIGA O SCA NO

Departamento de Trânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) comunica que vai interditar nesta sexta-feira (13/01), a partir das 7h, a Rua Ângelo Passeri entre a Avenida Francisco Pereira Lopes e Rua Paulo Fragoso Coimbra. A interrupção é necessária para recuperação do pavimento asfáltico danificado pelas chuvas. A previsão é que a partir das 18h, a via já esteja liberada.

Os pontos de desvio estarão devidamente sinalizados para orientação do trânsito e os agentes estarão no local para fechamento da via.

A SMTT recomenda aos motoristas à atenção a sinalização de trânsito e que utilizem rotas alternativas evitando a região nos horários de picos.

