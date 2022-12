Rotatória do Cristo e marginal na região do antigo Casa Branca estão interditadas

Região do Mcdonalds. - Crédito: Prefeitura Municipal

A Prefeitura Municipal informou que as vias da rotatória do Cristo e a marginal na altura do antigo restaurante Casa Branca foram interditadas na manhã desta quarta-feira (28) devido a alagamentos. Não há previsão de liberação do trânsito nestes locais.

A região em frente ao Mcdonalds na Tancredo de Almeida Neves está sendo monitorada pelas equipes da Defesa Civil e Departamento de Trânsito.

Ainda segundo a secretaria de comunicação, a Praça Itália e o CDHU seguem sem intercorrências.

Leia Também