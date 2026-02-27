ROSELEI FRANÇOSO: "Estamos trabalhando para termos um aeroporto de cargas"

O vice-prefeito Roselei Françoso: "Atualmente a aduana só permite utilização para aviões para manutenção de aviões da Latam. Mas pretendemos promover um grande ciclo de desenvolvimento a partir da consolidação de um grande aeroporto de cargas" - Crédito: Jean Guilherme/SCA

Participando do SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA, na manhã desta sexta-feira, 27 de fevereiro, o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, afirmou que está realizando um trabalho na Receita Federal e em vários outros órgãos do Governo Federal com o objetivo de conquistar uma aduana no Aeroporto Estadual Mário Pereira Lopes, para que ele possa ser um porto seco, com exportação e importação de produtos usando o transporte aéreo.

Roselei afirma que vem trabalhando nisso há muito tempo. “Atualmente, a aduana só permite a utilização para aviões em manutenção da Latam. Mas pretendemos promover um grande ciclo de desenvolvimento a partir da consolidação de um grande aeroporto de cargas, o que fará de São Carlos um grande centro logístico para toda a região.”

Indagado sobre transporte de passageiros, ele explicou que não é possível para um aeroporto como o de São Carlos atuar nas duas áreas. “O Aeroporto de Araraquara não é internacional como o nosso e não tem a possibilidade de ter uma aduana. Sendo assim, Araraquara deve ficar com a condição de ser um aeroporto de passageiros, e São Carlos deve se consolidar como um aeroporto de cargas”, destaca Roselei.

SÃO CARLOS PODE SER HUB LOGÍSTICO ESTRATÉGICO - Abrigar um aeroporto internacional com aduana (terminal alfandegado) para transporte de cargas transforma um município em um hub logístico estratégico, gerando impacto econômico direto, aumento de competitividade e atração de investimentos. Essa infraestrutura permite que empresas locais importem e exportem diretamente, reduzindo custos e tempo de trânsito, além de fomentar o desenvolvimento regional.

AQUI ESTÃO OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E A IMPORTÂNCIA DESSA ESTRUTURA PARA UM MUNICÍPIO:

Aumento da Competitividade e Atração de Indústrias: Empresas de tecnologia, farmacêuticas, automobilísticas e e-commerce (setores que exigem rapidez) tendem a se instalar próximas a aeroportos com aduana para facilitar sua logística de importação e exportação.

Eficiência na Logística Internacional (Desembaraço Aduaneiro): A presença de uma aduana (zona primária) no município permite que o desembaraço de mercadorias seja realizado localmente. Isso evita custos extras de armazenagem e o “apagão logístico” de depender de grandes terminais saturados (como Guarulhos), agilizando a cadeia de suprimentos.

Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos: A construção e operação de um aeroporto internacional geram empregos diretos (fiscais, operadores de carga, segurança) e indiretos (logística, transporte terrestre, serviços, hotelaria).

Redução de Custos e Prazos: O transporte aéreo de cargas é conhecido pela agilidade. Com a aduana local, os produtos chegam mais rápido ao consumidor final, o que é crucial para itens perecíveis ou de alto valor agregado.

Aumento da Receita Municipal: O aumento das atividades de exportação e importação gera maior circulação de capital e, consequentemente, aumento na arrecadação de impostos (como ISS e ICMS) para o município.

Integração Global: O município passa a figurar no mapa logístico mundial, conectando produtores locais diretamente a mercados internacionais.

Em resumo, um aeroporto internacional com cargas é um “catalisador para o comércio e o desenvolvimento econômico”, tornando a infraestrutura local essencial para a competitividade em nível global.

ADUANAS CONCENTRADAS EM CAPITAIS E GRANDES CENTROS - O Brasil possui mais de 30 aeroportos com capacidade para voos internacionais, concentrados em cerca de 20 a 25 cidades principais, com os maiores fluxos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Belo Horizonte e Florianópolis. Dentre eles, todos os principais aeroportos internacionais, como Guarulhos, Viracopos, Galeão e Confins, possuem transporte internacional de cargas.

PRINCIPAIS AEROPORTOS COM TRÁFEGO INTERNACIONAL SIGNIFICATIVO (PASSAGEIROS E CARGAS):

Guarulhos (GRU) - São Paulo: Principal hub de cargas do país.

Viracopos (VCP) - Campinas/SP: Um dos maiores hubs de cargas do Brasil.

Galeão (GIG) - Rio de Janeiro.

Brasília (BSB).

Confins (CNF) - Belo Horizonte.

Recife (REC).

Fortaleza (FOR).

Florianópolis (FLN).

Embora o Brasil tenha milhares de aeródromos, o volume de voos internacionais e carga aérea está concentrado nos principais terminais geridos por grandes concessionárias.

