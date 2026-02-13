Vazamento de gás assusta comerciantes e interdita trecho de rua

Crédito: SCA

Na manhã desta sexta-feira (13), um rompimento de tubulação de gás foi registrado na rua Jesuíno de Arruda, no trecho entre as ruas 9 de Julho e José Bonifácio.

O incidente ocorreu durante o início de uma obra realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) no local. Apesar de a equipe da concessionária de gás natural acompanhar os trabalhos — uma vez que a tubulação passa próxima ao ponto de escavação — a rede acabou sendo atingida por uma máquina, provocando vazamento.

Assim que o problema foi identificado, equipes da concessionária realizaram o fechamento do registro para interromper o fluxo de gás e iniciaram os trabalhos de reparo da tubulação danificada.

Por medida de segurança, comerciantes da via evacuaram seus estabelecimentos devido ao risco de explosão. A área foi isolada até que a situação fosse controlada.

Não houve registro de feridos. O incidente resultou apenas em danos materiais na rede de gás.

