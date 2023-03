Rodson comemora com sucesso o primeiro dia do cadastramento habitacional

Foi finalizado hoje (19), no Ginásio de Esportes Milton Olaio Filho, o primeiro dia do cadastramento habitacional, onde foram cadastradas 1000 pessoas.

Para o Presidente da PROHAB, Rodson Magno, o cadastro foi feito com muita tranquilidade e profissionalismo, graças à colaboração de toda a população e funcionários da PROHAB, Prefeitura Municipal, Tiro de Guerra e SAAE, o cadastro foi um sucesso.

De acordo com Rodson o cadastramento continuará até o dia 31 de março, das 9h as 17h e a senhas continuam a serem entregues na bilheteria do ginásio. Na senha já vai constar o dia do atendimento e o período (manhã ou tarde). Para realizar o cadastramento os interessados deverão levar RG, CPF do responsável, RG e CPF do cônjuge ou companheiro, comprovante de residência (água ou luz) e se houver pessoa com deficiência levar os documentos com o CID.

O cadastramento tem por objetivo obter o déficit habitacional do município e a partir dos dados programar a busca de novos programas habitacionais junto aos governos estadual e federal. “O último levantamento do déficit habitacional do município foi feito em 2014 e essa atualização será importante na captação de recursos, já que o cadastro atualizado é uma das principais exigências”, disse Rodson.

O Presidente da PROHAB ainda ressaltou que neste momento é somente um cadastro habitacional ou atualização para quem já possui. “Quero deixar claro que não vamos sortear casas ou terrenos agora, esse é o primeiro processo para depois haver o sorteio de loteamentos residenciais populares para o município”, finalizou.

