Reunião de Câmara Técnica sobre o plano de mobilidade é realizada no Paço Municipal

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, promoveu uma reunião de câmara técnica para dar continuidade aos assuntos relativos ao Plano de Mobilidade (PlanMob), que está sendo executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com a Prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada e o apoio do Ministério Público.

A mais recente reunião teve quase 4h de duração e atendeu a um pedido da Promotoria Pública, que solicitou o encontro para a resolução de algumas pendências vindas da última audiência pública. Ao final, os agentes presentes estabeleceram mais datas para aprimorar as discussões e, assim, dar continuidade ao PlanMob.

De acordo com o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, a reunião de câmara técnica auxiliou na resolução de alguns temas. “Foi uma reunião que discutiu assuntos relacionados à última audiência pública, a pedido do promotor Sérgio Martin Piovesan de Oliveira, a fim de nos adequarmos a algumas questões levantadas por associações e entidades e podermos terminar o Plano de Mobilidade o mais rápido possível. Entre os assuntos abordados, podemos destacar, por exemplo, a questão da matriz origem/destino”, comenta o secretário.

Por se tratar de uma câmara técnica, a reunião teve participação restrita e contou com a presença de secretários municipais como o de Obras Públicas, João Muller, de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Will Marques, e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nino Mengatti, bem como do vereador Djalma Nery e de representantes do Ministério Público e de entidades como a FGV.

