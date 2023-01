Rapaz que desapareceu misteriosamente em Limeira pode estar em São Carlos, afirma a tia

Crédito: arquivo pessoal

Wellington Fernado Custódio, de 35 anos, desapareceu misteriosamente na última quinta-feira (26), na cidade de Limeira/SP, onde reside e segundo uma tia, ele pode estar em São Carlos, já que a irmã mora na cidade.

Imagens de monitoramento do prédio no Centro de Limeira, mostram o rapaz deixando o edifício às 23h. Ele comentou com a tia que iria apenas rapidamente comprar um maço de cigarros no Posto Ipiranga e já retornava. Prática que realiza com bastante frequência.

Ao perceber a demora, Marcia Ferreira, que é sua tia, começou a ligar para ele, porém o telefone apenas chamava e ninguém atendia. Horas depois, o celular não chamava mais e já dava na caixa postal direto. A família registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Wellington na última sexta-feira.

Ele saiu do apartamento usando uma bermuda de cor verde, chinelo, camiseta cinza e boné.

Com informações do Rápido no Ar

