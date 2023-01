Rádio CBN anuncia o fim das transmissões em São Carlos

Crédito: Divulgação/ Redes Sociais/ CBN Araraquara

A Rádio CBN São Carlos, que ocupava a frequência 103,9 FM, irá encerrar as transmissões a partir desta quarta-feira (1º).

O Grupo EP (EPTV), responsável pelas emissora deve investir em uma rádio própria. "Investir na criação de uma rádio própria era um sonho antigo dos acionistas da empresa", disse o copresidente do grupo, André Coutinho Nogueira.

O anúncio do encerramento foi feito no site institucional da empresa, entretanto, a direção não elencou, na mesma divulgação, se funcionários serão desligados das emissoras com as mudanças, porém as duas equipes (Araraquara e São Carlos) tinham número significativo de trabalhadores.

