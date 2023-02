Radares voltam a operar no dia 6 de abril em São Carlos

radar -

A Prefeitura de São Carlos já assinou o contrato e ordem de serviço para que a empresa vencedora do processo licitatório, Talentech – Tecnologia de São Paulo/SP, realize a implantação dos equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito no município inicie o serviço.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, gestora do contrato, no dia 6 de abril, 10 radares de velocidade voltam a operar na cidade de São Carlos. A empresa será obrigada a cumprir a Resolução Nº 798 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que determina que os dispositivos de fiscalização devem dispor de novas funcionalidades, como registro de latitude e longitude, bem como de reconhecimento de placas de veículos.

O valor da contratação é de R$ 21.709.999,80 referente ao período do contrato de 60 meses (5 anos) e para 10 radares fixos e 3 pontos com equipamentos de fiscalização não metrológica. O valor anual é de R$ 4.471.369,40.

O secretário de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, ressalta que os motoristas e motociclistas precisam ficar atentos. “Vamos fazer uma campanha alertando sobre o retorno dos radares fixos com a divulgação dos pontos que serão instalados e dos 3 pontos com equipamentos não metrológicos, ou seja, fiscalizam além da velocidade, avanço de sinal vermelho e avanço de faixa de pedestre. Importante sempre lembrar que estudos mostram que a presença de radares reduz a quantidade de acidentes, evitando dessa forma também a ocorrência de mortes”, disse o secretário.

Maragno ressaltou, ainda, que toda a multa tem recurso. “Toda a multa do município pode ser contestada pela Internet ou diretamente na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito”.

Confira os locais que serão instalados os radares fixos:

1 - Av. Getúlio Vargas - Centro-Bairro/Bairro-Centro - 60 Km/h;

2 - Av. Dr. Heitor José Reali - Bairro/Centro 60 Km/h;

3 - Av. Morumbi – Rodovia-Bairro/Bairro-Rodovia - 60 Km/h;

4 - Av. Bruno Ruggiero Filho - Shopping/Centro - 60 Km/h;

5 - Av. Trabalhador São-carlense - USP-Rodoviária - 60 Km/h;

6 - Av. Miguel Petroni/Rua João de Guzzi - Bairro-UPA Santa Felícia - 60 Km/h;

7 - Av. Comendador Alfredo Maffei - SESC-Centro - 60 Km/h;

8 - Av. Comendador Alfredo Maffei - Bairro-Centro - 60 Km/h;

9 - Av. Ray Wesley Herrick - Tecumseh-Bairro/ Bairro- Tecumseh -

60 Km/h;

10 - Av. São Carlos – Centro/Rodovia - 60 Km/h;

Já os equipamentos que detectam avanço de sinal e de faixa de pedestre serão instalados nos seguintes pontos: avenida Getúlio Vargas com rua Ernesto Gonçalves Rosa Júnior; avenida São Carlos com rua Geminiano Costa e avenida São Carlos com rua XV de Novembro.

Para consultar multas ou recorrer da infração os motoristas podem entrar no site da Prefeitura de São Carlos no link http://www2.admtransito.com.br/consulta/index.php?USUARIO=saocarlos-consulta ou procurar presencialmente a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, localizada na rua Nove de Julho, 1.420, no centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3307-8821.

