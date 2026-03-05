Projeto Versificar promove espetÃ¡culo gratuito de encerramento em SÃ£o Carlos

A cidade de São Carlos recebe, no próximo dia 9 de março, às 19h, o espetáculo oficial de encerramento do projeto Versificar, iniciativa voltada à formação literária de crianças e adolescentes da rede pública de ensino. O evento será realizado no Anfiteatro Bento Prado Jr., na Biblioteca Comunitária da UFSCar, com entrada totalmente gratuita e aberta ao público.

Realizado pela Goall Impacto Social, o projeto ofereceu aulas gratuitas de literatura ao longo do ano, atendendo crianças e adolescentes matriculados na rede pública. Além do conteúdo pedagógico, os participantes receberam gratuitamente lanches, uniformes e todos os materiais necessários para as atividades, garantindo acesso integral às ações propostas.

Com foco na poesia, na oralidade e nas expressões contemporâneas como o slam, o Versificar incentivou a escrita autoral e a performance como ferramentas de protagonismo juvenil. O espetáculo de encerramento marca o momento em que os alunos sobem ao palco para apresentar ao público os textos desenvolvidos durante as oficinas, em uma noite dedicada à força da palavra falada.

A apresentação integra a proposta do projeto de realizar saraus abertos à comunidade, ampliando o acesso à literatura e promovendo a valorização de novos talentos. O evento contará com estrutura acessível e é pensado para receber familiares, amigos e toda a população interessada em prestigiar a produção cultural local.

O projeto Versificar é patrocinado pela Engemasa Engenharia e Materiais, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, reforçando o compromisso da iniciativa privada com o desenvolvimento cultural e educacional.



Serviço

Espetáculo de Encerramento – Projeto Versificar

Data: 09 de março

Horário: 19h

Local: Anfiteatro Bento Prado Jr. – Biblioteca Comunitária UFSCar

Cidade: São Carlos/SP

Entrada: Gratuita e aberta ao público

