Projeto da UFSCar incentiva a prática da ciência entre alunas do Ensino Fundamental

Alunas participam do projeto: propostas para reforçar a autoconfiança das participantes - Crédito: Divulgação

Nos dias 15, 22 e 29 de setembro, 40 alunas do sétimo ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Jesuíno de Arruda, de São Carlos, vivenciaram uma nova experiência. Elas estiveram em um ambiente de ciência e tecnologia de um dos cursos de maior referência no Brasil, o de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Esse grupo de meninas integrou o Projeto Atena, atividade coordenada pelas docentes Danielle Cristina Camilo Magalhães e Juliana Mara Pinto de Almeida, do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) da UFSCar, e que contou também com a participação de discentes do curso de Engenharia de Materiais e pós-graduandos.

"Em todo o mundo, a comunidade feminina está em busca da igualdade de oportunidades e posição social nos mais diversos contextos. Entretanto, as mulheres ainda não se veem pertencentes ao mundo de STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Com o propósito de promover o aumento da presença feminina nessas áreas, o Projeto Atena - Atividades de Tecnologia e Engenharia para Meninas foi criado em 2023, e visa também potencializar a capacidade intelectual de estudantes do ensino básico, promovendo, a longo prazo, o enriquecimento da produtividade científica e tecnológica regional", explicou Magalhães.

Nesta primeira edição do Projeto Atena, foram realizadas oficinas de impressão 3D, robótica, e demonstrações científicas, além de palestras e visitas dentro da UFSCar, incluindo o Observatório Astronômico. "As atividades foram propostas para reforçar a autoconfiança das participantes que vivem em meios com pouca representatividade de mulheres em STEM", complementou a professora.

As palestras abordaram os seguintes temas: "Como é estudar na UFSCar", "O que fazem as cientistas da UFSCar?" e "Como é a trajetória de uma cientista?". Na Oficina sobre Impressão 3D, as alunas puderam conhecer mais sobre as possibilidades dessa rota de fabricação de materiais, abordando conhecimentos de geometria e engenharia de materiais. O grupo também realizou a Oficina de Robótica, que contou com a participação de discentes da Engenharia Elétrica que fazem parte da equipe Red Dragons da UFSCar e possibilitou que as estudantes construíssem e programassem um robô. As atividades foram encerradas com o "Espetáculo da Ciência", uma série de experimentos científicos em que foram trabalhados conceitos de física e química.

"Eu achei o projeto em geral bem divertido e interessante, foram experiências que eu nunca imaginei viver, e aprendi bastante com o projeto e com as atividades. Foi muito interessante saber mais sobre a Engenharia de Materiais. Foi uma experiência que nunca vou me esquecer e conhecimentos que vou levar para o resto da minha vida", comentou a aluna Emily. "Eu achei tudo muito bom, foi muito legal ir lá e conhecer coisas novas e ter várias experiências. Achei muito legal fazer um robô e gostei bastante de tudo", opinou a aluna Gabrielly. A professora Gisleine Cristina Cerrão também comentou sobre as atividades: "Quero muito agradecer às professoras idealizadoras do Projeto Atena, do DEMa, pela oportunidade que foi oferecida às meninas da Escola Jesuíno. Todos os momentos foram de muita aprendizagem. Diversão e alegria também fizeram parte. As meninas se sentiram incentivadas a irem atrás dos seus sonhos, pois perceberem que Engenharia é para mulheres, sim! Foram três dias com pautas interessantes que, com certeza, jamais serão esquecidos. Que o projeto Atena tenha continuidade, aproximando a Universidade das escolas públicas. Nossas meninas merecem!"

