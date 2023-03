Projeto Cientistas do Amanhã – Jovens Negros será lançado na USP São Carlos

Professor Hernandes falando com alunos da Escola Estadual João Batista Gasparin - Crédito: Valda Rocha

Nesta quinta-feira, 9, às 14h, na USP – Campus II, será lançado o Projeto Cientistas do Amanhã – Jovens Negros. A ideia é promover, este ano, a maior participação desses estudantes em atividades de pesquisa inseridas no contexto do Programa Vem pra USP, que há uma década, é destinada a incentivar estudantes Ensino Médio de escolas públicas a participar de projetos que promovam mais acesso desse público ao Ensino Superior.

Com a realização de projetos como Universitário por um dia, a Competição USP de Conhecimentos - CUCo e o Cientistas do Amanhã, o programa Vem Saber busca estimular, a cada ano, a presença de estudantes de escolas públicas no Ensino Superior. Em 2022, apesar dos resultados apontarem uma importante mobilização de estudantes para os projetos, o número de jovens negros é bem inferior a estrutura populacional do Brasil.

Por isso, o projeto, neste ano, será Cientistas do Amanhã – Jovens Negros. Segundo o coordenador do programa Vem pra USP, professor Antônio Carlos Hernandes, a iniciativa vai ser realizada em paralelo com a turma já existente de alunos do projeto, só que a ideia é estimular os jovens negros e aumentar a participação tanto nos projetos do Programa Vem Saber quanto no Ensino Superior.

O PROJETO

O Cientistas do Amanhã orienta, anualmente, um grupo de estudantes do Ensino Médio de escolas públicas de São Carlos e região, interessados em ciências exatas, a participar de atividades teóricas e práticas nessas áreas, no Campus da USP São Carlos.

Os alunos de Ensino Médio vêm até à Universidade e, com a monitoria de estudantes dos cursos de bacharelados e licenciaturas da USP, são estimulados a estudar, entender e praticar atividades em ciências exatas para desenvolverem o conhecimento e descobrirem habilidades para se prepararem para o futuro, para a universidade.

