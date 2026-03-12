Profissionais da rede municipal participam de capacitação sobre pré-natal odontológico

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), realizou na manhã desta quinta-feira (12), no auditório do Paço Municipal, uma capacitação sobre pré-natal odontológico voltada aos profissionais da rede municipal de saúde.

A iniciativa teve como objetivo qualificar e atualizar os profissionais da odontologia da rede pública sobre os cuidados com a saúde bucal durante a gestação, ampliando o conhecimento técnico e fortalecendo o atendimento às gestantes atendidas pelo sistema municipal de saúde.

Durante a atividade, foram apresentadas orientações e procedimentos seguros que podem ser realizados no atendimento odontológico às gestantes. A capacitação foi conduzida pela periodontista e implantodontista Luana Pires, que destacou a importância da atualização constante dos profissionais da área.

De acordo com a especialista, o curso abordou a saúde bucal da gestante de forma integral, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças bucais durante a gravidez. Também foram discutidas condutas de atendimento seguro, manejo medicamentoso e orientações educativas voltadas aos cuidados com o bebê.

Segundo Luana Pires, a odontologia é uma área técnica em constante evolução, o que torna essencial a atualização permanente dos profissionais para garantir atendimentos cada vez mais seguros e baseados em evidências científicas.

A diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), enfermeira Lindiamara Soares, ressaltou que ações de capacitação contribuem diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Segundo ela, além de ampliar o conhecimento técnico das equipes, as capacitações também possibilitam o esclarecimento de dúvidas e reforçam a importância do cuidado com a gestante dentro da rede municipal de saúde.

“Investir na capacitação dos nossos profissionais é fundamental para garantir um atendimento cada vez mais qualificado, seguro e humanizado na rede municipal. Quando atualizamos as equipes com base em evidências científicas, fortalecemos toda a linha de cuidado do pré-natal e ampliamos a qualidade dos serviços oferecidos à população”, afirmou o secretário municipal de Saúde, cirurgião-dentista Leandro Pilha.

