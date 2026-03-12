(16) 99963-6036
quinta, 12 de março de 2026
Cidade

Profissionais da rede municipal participam de capacitação sobre pré-natal odontológico

12 Mar 2026 - 21h51Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Profissionais da rede municipal participam de capacitação sobre pré-natal odontológico -

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), realizou na manhã desta quinta-feira (12), no auditório do Paço Municipal, uma capacitação sobre pré-natal odontológico voltada aos profissionais da rede municipal de saúde.

A iniciativa teve como objetivo qualificar e atualizar os profissionais da odontologia da rede pública sobre os cuidados com a saúde bucal durante a gestação, ampliando o conhecimento técnico e fortalecendo o atendimento às gestantes atendidas pelo sistema municipal de saúde.

Durante a atividade, foram apresentadas orientações e procedimentos seguros que podem ser realizados no atendimento odontológico às gestantes. A capacitação foi conduzida pela periodontista e implantodontista Luana Pires, que destacou a importância da atualização constante dos profissionais da área.

De acordo com a especialista, o curso abordou a saúde bucal da gestante de forma integral, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças bucais durante a gravidez. Também foram discutidas condutas de atendimento seguro, manejo medicamentoso e orientações educativas voltadas aos cuidados com o bebê.

Segundo Luana Pires, a odontologia é uma área técnica em constante evolução, o que torna essencial a atualização permanente dos profissionais para garantir atendimentos cada vez mais seguros e baseados em evidências científicas.

A diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), enfermeira Lindiamara Soares, ressaltou que ações de capacitação contribuem diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Segundo ela, além de ampliar o conhecimento técnico das equipes, as capacitações também possibilitam o esclarecimento de dúvidas e reforçam a importância do cuidado com a gestante dentro da rede municipal de saúde.

“Investir na capacitação dos nossos profissionais é fundamental para garantir um atendimento cada vez mais qualificado, seguro e humanizado na rede municipal. Quando atualizamos as equipes com base em evidências científicas, fortalecemos toda a linha de cuidado do pré-natal e ampliamos a qualidade dos serviços oferecidos à população”, afirmou o secretário municipal de Saúde, cirurgião-dentista Leandro Pilha.

Leia Também

Paella do Bem em prol da APAE acontece neste domingo em São Carlos
Cidade19h40 - 12 Mar 2026

Paella do Bem em prol da APAE acontece neste domingo em São Carlos

Mais seis permissionários podem perder boxes por irregularidades
Shopping Popular 19h21 - 12 Mar 2026

Mais seis permissionários podem perder boxes por irregularidades

Paróquia São Nicolau realiza campanha “Páscoa com Amor” para crianças carentes
Cidade18h40 - 12 Mar 2026

Paróquia São Nicolau realiza campanha “Páscoa com Amor” para crianças carentes

Centro de Referência do Idoso oferece oficinas de percussão corporal e dança circular
Cidade18h40 - 12 Mar 2026

Centro de Referência do Idoso oferece oficinas de percussão corporal e dança circular

Tribunal de Contas indefere pedido de liminar de vereadora Raquel
Terceirização da merenda 18h25 - 12 Mar 2026

Tribunal de Contas indefere pedido de liminar de vereadora Raquel

Últimas Notícias