PROCON promove semana de atendimento em comemoração ao Código de Defesa do Consumidor

A Secretaria Municipal de Justiça, por meio do PROCON, realizará entre os dias 8 e 12 de setembro uma série de atividades em comemoração ao aniversário do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de defesa do consumidor da população, oferecendo orientações, abertura de reclamações e esclarecimentos sobre direitos e deveres nas relações de consumo.

Segundo a secretária de Justiça, Jaqueline Costa Silva Freitas, cada local contará com equipes preparadas para acolher, informar e buscar soluções para as demandas apresentadas.

“Contamos com a presença da comunidade para prestigiar este importante marco de fortalecimento da cidadania em nossa cidade", destacou.

Durante a semana, os atendimentos serão descentralizados, passando por diferentes pontos de São Carlos, como a Praça do Mercado Municipal, os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, além dos bairros Santa Felícia, Cidade Aracy e também o espaço ONOVOLAB.

Ainda de acordo com a secretária, não será necessário agendamento prévio para participar. O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e haverá cadeiras disponíveis para maior conforto dos consumidores que aguardarem no local.

Programação da Semana do Consumidor

Segunda-feira (08/09) – Praça do Mercado Municipal, das 9h às 12h e das 13h às 16h

Terça-feira (09/09) – CRAS Água Vermelha, das 9h às 12h, e Santa Eudóxia (Agência dos Correios), das 13h às 16h

Quarta-feira (10/09) – CRAS Santa Felícia, das 9h às 12h e das 13h às 16h

Quinta-feira (11/09) – ONOVOLAB, das 9h às 12h e das 13h às 16h

Sexta-feira (12/09) – Cidade Aracy (Centro da Juventude Lauriberto José Reyes), das 9h às 12h e das 13h às 16h

